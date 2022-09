Queen Elizabeth II. ernennt Premierministerin in Schottland!

Queen Elizabeth II. (96) vernachlässigt ihre Pflichten trotz ihres Gesundheitszustands nicht! Die britische Monarchin musste in den vergangenen Monaten kürzertreten: Aufgrund von Mobilitätsproblemen mussten einige wichtige Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Eröffnung der Royal-Ascot-Rennwoche und die Highland Games, ohne sie stattfinden. Die Zeremonie der Einleitung ihrer Sommerpause auf Schloss Balmoral in Schottland ließ die Königin zwar nicht aus, hielt diese dafür aber im privaten Rahmen ab. Nun ernannte Queen Elizabeth die neue Premierministerin Liz Truss auf ihrem Sommersitz in Schottland!

Normalerweise wird der Premierminister von England immer im Buckingham-Palast in London ernannt. Laut Hollywood Life sorgte die Königin in diesem Jahr zum ersten Mal für eine Ausnahme: Sie ließ die Nachfolgerin von Boris Johnson (58) nach Balmoral reisen und machte dort ihr neues Amt offiziell. Die Queen nahm Liz in einem langen karierten Rock, einer hellblauen Bluse sowie einem gleichfarbigen Cardigan in Empfang. Von ihrem Gehstock ließ die Monarchin allerdings nicht ab. Die neue Premierministerin machte in einem dunkelblauen engen Kleid eine gute Figur, während sie der Monarchin die Hand schüttelte.

Das ist das erste Mal, dass man Queen Elizabeth seit ihrem Einzug in Balmoral gesichtet hat. So nahm die britische Königin nicht einmal an den Sonntagsgottesdiensten teil, obwohl sie sonst als eine aktive Kirchgängerin gilt. Lediglich ihr Sohn Prinz Charles (73) zeigte sich in dem nahe gelegenen Gotteshaus – er kam ohne jegliche Begleitung.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Premierministerin Liz Truss auf Schloss Balmoral

Getty Images Liz Truss nach ihrer Ernennung zur Premierministern auf Schloss Balmoral

Getty Images Queen Elizabeth II. im September 2022

