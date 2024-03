Traum geplatzt: Heidi schickt diese GNTM-Models nach Hause!

In der heutigen Germany's Next Topmodel-Folge schickt Heidi Klum (50) wieder zwei der Teilnehmer nach Hause, für diese beiden ist die Reise vorbei: Dieses Mal trifft es den Influencer Max Uhrmacher und die Dachdeckerin Alexandra Bode. Für sie ist der Traum leider geplatzt und die beiden müssen die Heimreise antreten. "Ich glaube, ich habe einfach gedacht, dass ich ohne GNTM meinen Weg nicht gehen kann. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich es doch kann", merkt der Berliner zuversichtlich an und auch die 21-Jährige kann es kaum fassen, dass sie nicht mehr dabei sein darf. Für die verbliebenen Beaus und Beautys wird es wiederum nach Frankfurt gehen und sie dürfen dort mit ihrer neuen Modelmappe nach Jobs suchen!

Zu der Entscheidung der 50-Jährigen haben auch einige Zuschauer auf der Plattform X etwas zu sagen. "Immerhin hat Alexandra vorher schöne Haare bekommen", fasst ein Nutzer ernüchternd zusammen und ein weiterer kommentiert Heidis Entschluss mit: "Ich heule!" Vor allem die Freude der männlichen Teilnehmer nach dem Aus von Max verstehen einige Fans gar nicht. "Absolut ekelhafte Reaktion von den Jungs gerade. Oh, mein Gott", beschwert sich ein User.

Für zwei andere Modelanwärter gab es hingegen einen ziemlich Grund zur Freude: Sie sahnten nämlich den ersten Job der Staffel ab! Aidin und Kadidja durften gemeinsam einen Werbedeal für Emmi Caffè Latte shooten und hatten währenddessen richtig viel Spaß! "Wir matchen von der Energie. Die anderen werden, wenn sie das sehen, neidisch sein", lachte der Beau und auch der Kunde war allem Anschein nach zufrieden mit der Wahl. "Kadidja und Aldin sind für uns eine echte Überraschungstüte. Es ist mega!", fasste er begeistert zusammen.

Anzeige Anzeige

ProSieben Max Uhrmacher, "Germany's Next Topmodel 2024"-Kandidat

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer GNTM-Alexandra nach dem Umstyling

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Max und Alexandra gehen müssen? Überraschend! Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das war absehbar. Ich verstehe Heidis Entscheidung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de