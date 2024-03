Für das Country-Album: Beyoncé dichtet Musikhit "Jolene" um!

Oh, Jolene! Es ist endlich da – das heiß ersehnte Country-Album "Renaissance Act II: Cowboy Carter" von Beyoncé (42) ist ab heute zu hören. Neben den 25 Originalsongs, die auf dem Album zu hören sind, darf ein Hit nicht fehlen: "Jolene" von Dolly Parton (78). Wie Daily Mail berichtet, hat die R&B-Sängerin den Song gecovert und einige Passagen umgeschrieben. In der Originalversion von Dolly bittet die Sängerin Jolene darum, ihr den Mann nicht wegzunehmen. In Beyoncés Version wirkt die Protagonistin jedoch selbstbewusster: Der neue Text warnt Jolene davor, ihr den Partner auszuspannen. Er wird aus der Perspektive einer selbstbewussteren Frau geschrieben, die seit 20 Jahren eine liebevolle Beziehung zu ihrem Partner führt und eine Familie mit ihm gegründet hat.

Trotz der Textänderungen scheint sich die Countrylegende sehr über das Cover zu freuen. "Ich denke, dass sie 'Jolene' für ihr neues Album aufgenommen hat und ich freue mich sehr darüber", erzählte die Sängerin in einem Interview mit KNOW News und fügte hinzu, was für eine tolle Sängerin Beyoncé sei. Zudem verteidigte sie den Genre-Wechsel der Gesangsikone. "Viele Leute wissen nicht, dass Beyoncé ein Country-Girl ist. Sie kommt aus Texas […], wir gehören dorthin, wo wir Gutes tun können, und ihr Song ist weltweit in den Charts auf Nummer eins", betonte Dolly.

Vor ein paar Tagen veröffentlichte die gebürtige Texanerin das Bildmaterial zu ihrem neuen Album, was wieder für viel Gesprächsstoff sorgte. Nur mit einer weiß-roten Schärpe bekleidet, posierte sie auf dem Cover des Albums. Die Fans schienen ganz aus dem Häuschen zu sein, doch bei einigen kamen aufgrund des Schriftzuges auf der Schärpe einige Fragen auf. "Ist ihr Name falsch geschrieben?", fragte ein User auf Instagram. Dort stand nicht Beyoncé, sondern Beyincé. Dennoch war das kein Druckfehler: Die Mutter der Musikerin, Tina Knowles (70), trug ursprünglich den Mädchennamen Beyincé.

Getty Images Dolly Parton beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders, November 2023

Getty Images Tina Knowles und Beyoncé, 2024

