Nackt: Beyoncé lässt für neues Albumcover die Hüllen fallen

Bald ist es so weit: In wenigen Tagen erscheint Beyoncés (42) neues Country-Album "Renaissance Act II". Für ihr neues Musikprojekt rührt die Sängerin schon jetzt ordentlich die Werbetrommel. Als kleinen Vorgeschmack veröffentlicht die Ehefrau von Jay-Z (54) nun ihr Albumcover auf Instagram. Damit sorgt sie ganz schön für Gesprächsstoff! Denn auf dem Foto zeigt sich die gebürtige Texanerin fast nackt – nur eine weiß-rote Schärpe bedeckt ihren Körper. Bei den Fans kommt ihr gewagter Look gut an. In den Kommentaren wird sie buchstäblich mit Komplimenten überschüttet. "Beyoncé, du bist einfach eine wunderschöne Frau und eine Ikone", findet ein Nutzer bewundernde Worte.

Doch nicht bei allen stößt ihr neuer Look auf Zustimmung. Besonders die Sängerin Erykah Badu fühlt sich scheinbar auf den Schlips getreten. Grund dafür sind Beyoncés Haare auf dem Albumcover. Die "Say My Name"-Interpretin trägt auf dem Foto im Pony bunte Perlen. Für diese Frisur ist eigentlich ihre Musik-Kollegin Erykah bekannt. Auf X beschwert sich die Künstlerin über den vermeintlichen Frisuren-Klau. "Sag was, Jay! Lässt du diese Frau das mit mir machen?", wendet sie sich an Beyoncés Ehemann.

Auch ein weiteres Detail des Albumcovers sorgt für Diskussionen. Die Aufschrift der Schärpe der Sängerin wirft bei einigen Fans Fragen auf. Auf dieser steht nicht Beyoncé, sondern Beyincé. "Ist ihr Name etwa falsch geschrieben?", fragt sich ein Nutzer auf Instagram verwundert. Doch viele Fans sind sich sicher: Das war kein Druckfehler! Die Mutter der Musikerin, Tina Knowles (70), trug ursprünglich den Mädchennamen Beyincé. Durch einen Fehler der Behörden war ihr Nachname auf ihrer Geburtsurkunde jedoch falsch gedruckt worden. "Die korrekte Schreibweise des Familiennamens wurde gestohlen und Tina nannte ihre erstgeborene Tochter Beyoncé – ein Name, der für immer leben wird", erklärt ein User in den Kommentaren.

