Kurz nach Geburt: Renata Lusin nahm bereits zehn Kilo ab!

Renata Lusin (36) verabschiedete sich zuletzt für einige Zeit vom beliebten Tanzparkett von Let's Dance. Der Grund dafür könnte jedoch kaum schöner sein: Denn die gebürtige Russin und ihr Ehemann Valentin Lusin (37) bekamen zum ersten Mal Nachwuchs. Baby Stella ist seither der ganze Stolz ihrer Tanzprofi-Eltern, die im Netz regelmäßig süße Einblicke in ihr neues Leben zu dritt gewähren. Die Neu-Mama plaudert da auch manchmal private Details über die Schwangerschaft aus – so wie auch jetzt wieder. "Ich esse so viel wie noch nie und habe trotzdem schon zehn Kilo nach der Entbindung abgenommen", schreibt Renata in ihrer Instagram-Story.

Den möglichen Grund dafür, dass die frischgebackene Mama bereits nach solch kurzer Zeit einen ordentlichen Gewichtsverlust vorweisen kann, meint sie zu wissen. "Stille halt die ganze Zeit", lässt die 36-Jährige ihre Fans weiter auf ihrem Social-Media-Profil wissen. Doch freue sie das aktuell ganz besonders. Denn nicht nur der neue Alltag zu dritt scheint so weit rundzulaufen, für ihr kleines Töchterchen sollen die Neu-Eltern wohl bislang auch von keiner zusätzlichen Babynahrung oder Ersatzmilch Gebrauch machen. "[Ich bin] so dankbar, dass wir ein gutes Team mit Stella sind und sie keine Pre Milch braucht", meint Renata dazu sichtlich erleichtert.

Dass die beiden aktuell die Zeit zu dritt in vollen Zügen zu genießen scheinen, ist kein Geheimnis. Auch der frischgebackene Papa Valentin konnte sein Glück nach der Geburt kaum fassen. "Ich bin gerade der überglücklichste Tänzer der Welt! Es ist auf jeden Fall ein 'Let’s Dance'-Baby, denn heute Abend, an ihrem ersten Lebenstag, schauen wir natürlich zusammen von unserem Familienbett im Krankenhaus aus 'Let’s Dance' und feuern unsere Kollegen an", verkündete der 37-Jährige seinen Fans in der vergangenen Woche im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, Profi-Tänzer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Renata im Netz so viel über ihre Schwangerschaft preisgibt? Ich finde es super von ihr und freue mich immer über News. Na ja, an ihrer Stelle würde ich nicht so viel Privates teilen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de