Verbringt Zara Tindall Ostern nicht mit den anderen Royals?

Am kommenden Sonntag steht für das britische Königshaus der traditionelle Ausflug zum Ostergottesdienst in der St. George's Kapelle auf Schloss Windsor an. Doch wird Zara Tindall (42) daran in diesem Jahr nicht teilnehmen? Wie auf von Daily Mail veröffentlichten Fotos zu sehen ist, verbringt die Nichte von König Charles (75) ihre Zeit bei einem Reiterkarneval in Newark. Mit einer Sonnenbrille ausgestattet stolziert sie auf dem Rücken ihres Pferdes Class Affair. Die Veranstaltung ist voraussichtlich bis zum Sonntag angesetzt. Könnte es also sein, dass Zara bei dem Ausflug am Ostersonntag nicht im Kreise ihrer Familie sein wird?

Ihr Onkel Charles, der sich aktuell in Krebsbehandlung befindet, wird auf jeden Fall anwesend sein, wie der Buckingham-Palast vor wenigen Tagen bestätigte. Er wird seine königliche Familie sogar ganz traditionell anführen. Mit diesem Auftritt möchte der Monarch den britischen Bürgern und den Bewunderern der Königsfamilie das Gefühl von Hoffnung vermitteln, erklärte eine Palastquelle – was in den vergangenen Monaten wegen all der besorgniserregenden Nachrichten um seinen und Prinzessin Kates (42) Gesundheitszustand wohl etwas untergegangen war.

Die schockierende Neuigkeit, dass Kate ebenfalls an Krebs erkrankt ist, sorgte im gesamten Königreich für Besorgnis. Auf sie werden die Fans der Royals am kommenden Sonntag wahrscheinlich ebenfalls verzichten müssen. Entertainment Tonight berichtet, dass die Prinzessin von Wales, ihr Gatte Prinz William (41) und die drei Kids bereits am vergangenen Sonntag mit dem Hubschrauber zu ihrem zweiten Wohnsitz auf dem Land geflogen sind. Die fünfköpfige Familie verbringt die Osterferien in Anmer Hall auf dem Sandringham-Anwesen.

Getty Images Zara Tindall beim Magic Millions Barrier Draw, Januar 2024

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles in London, 2012

