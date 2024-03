Wird König Charles' erneutes Treffen mit Harry wieder kurz?

Kurz nachdem bekannt geworden war, dass König Charles (75) an Krebs erkrankt ist, reiste sein Sohn Prinz Harry (39) umgehend in seine alte Heimat, um ihn zu sehen. Dennoch soll sich das Vater-Sohn-Duo damals nur rund 30 Minuten gesehen haben. Sollte Harry in den kommenden Wochen seinen Vater erneut besuchen, ist sich der Royal-Experte Tom Quinn sicher, dass das Aufeinandertreffen erneut nur von kurzer Dauer sein wird. "Das Treffen zwischen Harry und seinem Vater König Charles wird kurz und formell sein, weil jede schwierige Unterhaltung zu Beschwerden führen könnte, die weit verbreitet werden, wenn Harry in die USA zurückkehrt", so der Adelsexperte gegenüber Mirror.

Ob und wann genau Harry nach Großbritannien reisen könnte, ist nicht bekannt. Feststeht jedoch, dass der 39-Jährige im Rahmen seiner Invictus Games spätestens im Mai in seine Heimat zurückkehren wird. Ob ihn seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) begleitet, ist noch nicht bestätigt – dennoch soll sich die einstige Schauspielerin schon jetzt deswegen den Kopf zerbrechen: Wie ein Insider gegenüber The Express verriet, soll Meghan schon bei der Vorstellung an die Rückkehr nach Großbritannien beunruhigt und "sehr besorgt" sein.

Neben Charles ist auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) kürzlich an Krebs erkrankt. Royal-Fans fragen sich daher: Wird Harry auch seine Schwägerin besuchen? Wie ein Insider gegenüber Mirror bereits verriet, sollen Kate und ihr Mann Prinz William (41) davon nicht sonderlich viel halten – das "Harry-Problem" sei derzeit das "Allerletzte sein, woran sie denken". Das royale Ehepaar soll dementsprechend "keine Pläne für eine Versöhnung während des für Mai erwarteten Besuchs des Herzogs von Sussex in Großbritannien haben".

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz Harry im Dezember 2017

