Anne Hathaway bekam nach ihrem Oscar keine Filmrollen mehr!

Anne Hathaway (41) erinnert sich an schwierige Zeiten. 2013 gewann sie einen Oscar – doch statt ihrer Karriere Rückenwind zu geben, bremste der begehrte Goldjunge sie aus. "Viele Leute wollten mir keine Rollen mehr geben, weil sie so besorgt darüber waren, wie toxisch meine Identität online geworden war", erklärt sie im Interview mit Vanity Fair. Mit Ausnahme von einer Person: "Christopher Nolan (53) war ein Engel für mich, dem das egal war und der mir eine der schönsten Rollen gab, die ich je hatte, in einem der besten Filme, in denen ich mitgewirkt habe." Mit dem Regisseur drehte sie den Superhelden-Thriller "The Dark Knight Rises", für den sie die Rolle der Catwoman übernahm, sowie das Sci-Fi-Drama "Interstellar".

Dank der Zusammenarbeit mit Christopher konnte die "Les Misérables"-Darstellerin ihrer Karriere neuen Schwung verleihen. "Ich weiß nicht, ob er wusste, dass er mich damals unterstützte, aber es hatte diesen Effekt", erklärt Anne. Grund für die Flaute nach der Oscarverleihung war der viele Hass, der ihr im Netz entgegenschlug. Die Feindseligkeit, mit der sie sich plötzlich konfrontiert sah, setzte ihr schwer zu. "Das war eine Sprache, die ich mit mir selbst benutzt habe, seit ich sieben Jahre alt war. Und wenn der selbst zugefügte Schmerz plötzlich in voller Lautstärke im Internet stattfindet, ist das schon etwas", seufzt sie.

Heute steht Anne über dem Drama der vergangenen Jahre. Die Schauspielerin ist seit zwölf Jahren glücklich mit Adam Schulman verheiratet. Gemeinsam mit dem Schmuckdesigner hat sie zwei Söhne, Jonathan und Jack. Plötzlich Mutter zu sein, habe sie grundlegend verändert, erklärte sie People: "Es ist nicht so, dass es mir an Integrität gefehlt hätte, aber es hat mich dazu gebracht, in jeder Hinsicht zu meinem Wort zu stehen."

Getty Images Anne Hathaway auf der Met Gala

Getty Images Anne Hathaway bei den SAG Awards 2024

