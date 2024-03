Colin Farrell teasert "Batman"-Spin-off "The Penguin" an!

Der Schauspieler Colin Farrell (47) gewährt erste Einblicke in seine neue HBO-Serie "The Penguin"! In dem "Batman"-Spin-off schlüpft der 47-Jährige ein weiteres Mal in die Rolle des DC-Schurken Oswald Cobblepot alias der Pinguin. "Es ist eine sehr düstere Serie", verrät der Schauspieler in einem Interview mit MovieZine und fügt hinzu: "Sie ist unglaublich gewalttätig. Es geht um den Aufstieg eines Mannes zu dem, wovon er schon immer geträumt hat, nämlich eine gewisse Macht oder einen sozialen Status zu haben."

Die Serie knüpft an der Geschichte von "The Batman" an und führt diese weiter fort. "Der Tod von Carmine Falcone am Ende des Films hinterlässt ein Vakuum in Gotham, das gefüllt werden muss", erzählt Colin und ergänzt: "Und so gibt es verschiedene Leute, die nach dieser Macht greifen". Beleuchtet werde Oswalds Reise an die Spitze und die Hindernisse, die er auf dem Weg dorthin überwinden muss. An sich sei die Serie ein "wirklich verdrehtes, achtstündiges Fernsehprogramm", welches im Herbst 2024 zu sehen sei.

In früheren "Batman"-Filmen wurde der Pinguin von Schauspielern wie Burgess Meredith, Danny DeVito (79) und Robin Lord Taylor verkörpert. Colins Darstellung des Bösewichts brachte ihm viel Zuspruch der Kritiker ein. Auf den ersten Blick ist der Schauspieler nach seiner Transformation zum Pinguin nicht wieder zu erkennen. Durch verschiedenste Prothesen transformieren die Maskenbildner ihn in die kultige Rolle. Diese Verwandlung zum Gotham-Schurken braucht jedoch Zeit. DailyMail veröffentlichte vor einigen Monaten Fotos, auf denen Colin um acht Uhr morgens zur Maske ging und mehrere Stunden später in Prothesen gehüllt ans Set kam: Sein Gesicht vollends vernarbt, einen Fatsuit und Ledermantel tragend.

Splash News Colin Farrell am Set der "The Penguin"-Serie, 2023

Splash News Colin Farrell am Set der "The Penguin"-Serie, 2023

