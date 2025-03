Robert Pattinson ist von "The Batman II"-Verzögerung genervt

Robert Pattinson (38), bekannt für seine Rolle als Bruce Wayne alias Batman, hat jetzt seinem Unmut über die Verzögerung von "The Batman II" Luft gemacht. Wie der Schauspieler in einem Gespräch mit seiner Kollegin Naomi Ackie (32) für das Hero Magazine verriet, ärgert ihn die lange Wartezeit auf die Dreharbeiten. Robert scherzte: "Ich habe als junger Batman angefangen und werde in der Fortsetzung der verdammt alte Batman sein." Die Fortsetzung des erfolgreichen Films "The Batman" aus dem Jahr 2022 scheint sich immer weiter in die Zukunft zu verschieben. Laut derzeitiger Planungen wird die Produktion in diesem Jahr beginnen, ein Kinostart ist erst für Oktober 2027 vorgesehen.

Erst im Dezember 2024 hatte Regisseur Matt Reeves (58) gegenüber der Variety angegeben, dass das Drehbuch zu "The Batman II" fast fertig sei. Sollte alles nach Plan laufen, könnten die Dreharbeiten dieses Jahr starten. Dennoch bleibt die Situation für Fans und Robert frustrierend, da das Prinzip eines jungen, unerfahrenen Bruce Wayne immer schwerer umsetzbar wird, je mehr Zeit verstreicht. Währenddessen können eingefleischte Fans den ersten Teil laut Moviepilot online bei Streamingdiensten wie Joyn Plus+ und Amazon Prime genießen.

Abseits der Batman-Rolle widmet sich Robert aktuell anderen Projekten. Ab dem 6. März 2025 wird er zusammen mit Naomi Ackie im Sci-Fi-Film "Mickey 17" des Oscar-prämierten Regisseurs Bong Joon-ho (55) zu sehen sein. Der Darsteller, der durch die Twilight-Filmreihe berühmt wurde, hat sich in den letzten Jahren einen Ruf als ambitionierter Schauspieler erarbeitet, der stets außergewöhnliche Rollen wählt. Im Privatleben hält sich Robert meist zurück, doch in Interviews zeigt er wiederholt seine humorvolle und selbstironische Seite. Die Fans hoffen mit ihm, dass die Wartezeit auf die Fortsetzung nicht ewig dauert.

Getty Images Robert Pattinson auf der CinemaCon 2024

Getty Images Robert Pattinson (2. v. r.) und seine Co-Stars bei der Berlinale 2025

