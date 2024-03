Gewusst? So viel verdienen König Charles, William und Co.

Wie viel haben wohl König Charles (75), Prinz William (41) und Co. auf dem Konto? Wie t-online berichtet, wird das britische Könisghaus von den Steuernzahlern – den sogenannten Sovereign Grant – finanziert. So betrug im vergangenen Jahr der Sovereign Grant rund 6,3 Millionen Pfund, also etwa 100 Millionen Euro. Doch damit nicht genug: Charles erhält zudem Geld aus seinem Privatbesitz, dem Herzogtum Lancaster. Mit einer Größe von mehr als 18.000 Hektar Land und einem Wert von rund 761 Millionen Euro erwirtschaftete das Anwesen im Jahr etwa 23 Millionen Euro. William wiederum besitzt das Herzogtum Cornwall, das im vergangenen Jahr 28 Millionen Euro erzielte. Sowohl Charles und als auch sein Sohn können die Gewinne nach ihren eigenen Wünschen ausgeben. Der Großteil der Royal-Family besitzt außerdem Kunst-, Schmuck- und Briefmarkensammlungen, über die sie frei verfügen – demnach ist auch der Verkauf des Besitzes möglich.

Was die Gehälter seiner Mitarbeiter betrifft, setzt Charles eher auf Sparen: Wie erst vor wenigen Wochen auf der offiziellen Webseite des Palasts veröffentlicht worden war, sucht der Monarch aktuell einen neuen "Kommunikationsassistenten". "Egal, ob Sie an einem Staatsbesuch, einer feierlichen Veranstaltung oder einer königlichen Verlobung arbeiten, Sie werden sicherstellen, dass unsere Kommunikation durchweg Interesse weckt und eine Vielzahl von Zielgruppen erreicht", heißt es. Bis zum 7. April können sich Interessen noch bewerben. Doch lohnt sich die Stelle auch finanziell? Für insgesamt 30.000 Euro im Jahr und 37,5 Stunden in der Woche würde der Mitarbeiter Teil von Charles' Team werden.

Andere Tätigkeitsfelder sind den Royals offenbar mehr wert, wie t-online außerdem berichtet: So verdient etwa ein Betriebsingenieur 58.000 Euro im Jahr. Mit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) wurde Charles zum britischen Staatsoberhaupt. Mit seiner neuen Rolle setzt Charles seither auf Veränderung und Verkleinerung der Monarchie – davon sind auch die laufenden Kosten betroffen: Während die Queen während ihrer Amtszeit 491 Mitarbeiter in Vollzeit angestellt hatte, arbeiten für ihren Sohn aktuell nur noch 101.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth II. auf dem Balkon des Buckingham Palace, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr mit solchen Summen gerechnet? Ja, es ist immerhin das britische Königshaus. Nein, ich bin echt erstaunt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de