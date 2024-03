Insider meint: Renée Zellweger und Ant heiraten schon bald!

Renée Zellweger (54) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die Schauspielerin geht seit 2021 gemeinsam mit ihrem Ant Anstead (45) durchs Leben – inzwischen soll sich das Paar sogar verlobt haben. Ein Insider meint nun zu wissen, dass die beiden bereits den Gang vor den Traualtar planen sollen. "Sie sind unsterblich verliebt und wollen es offiziell machen", behauptet die Quelle über die zukünftigen Pläne der US-Amerikanerin und des Fernsehmoderators laut OK! Magazine. Doch statt einer großen Sause könnte alles ganz anders verlaufen. "Sie denken ans Durchbrennen, etwas sehr Intimes – sie machen nicht gern großes Tamtam", heißt es.

Jedoch soll ihre eventuelle Hochzeit nicht der einzige baldige Meilenstein in ihrer Beziehung sein. Wie der Informant weiter verlauten lässt, sollen Renée und Ant inzwischen sogar ans Zusammenziehen denken: "Sie und Ant suchen nach einer Bleibe in London, während Renée dort arbeitet." Ob diese jedoch wirklich nur vorübergehend ist oder ob die 54-Jährige vielleicht doch ihr Leben in Kalifornien für die Liebe hinter sich lassen wird, ist ungewiss. Denn es sei durchaus möglich, dass die Turteltauben in der Heimat des gebürtigen Briten "nach etwas Dauerhaftem suchen und ihre Zeit zwischen England und den USA aufteilen" werden.

Wie verliebt Renée und Ant sind, zeigten sie schon mehrfach im Netz – denn die beiden lassen ihre Fans gern an ihrem privaten Glück teilhaben. Zu ihrem zweiten Jahrestag teilte der Liebste der Oscarpreisträgerin einen süßen Post auf seinem Instagram-Profil. "Zwei Jahre voller Magie", schrieb er damals zu einem kurzen Video, das einige ungesehene Schnappschüsse des Paares zeigte. Während sie auf einem Bild Hand in Hand vor traumhafter Kulisse umherspazierten, tauschten sie auf einem anderen zärtliche Küsse aus.

Instagram / ant_anstead Renée Zellweger und Ant Anstead

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger

Denkt ihr, dass Renée und Ant schon bald heiraten werden? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, warum nicht? Ich würde es nicht ausschließen. Ergebnis anzeigen



