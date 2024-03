"Noch nie zuvor": Lea Michele singt erstmals schwanger!

Lea Michele (37) wurde mit ihrer Rolle der Rachel Berry in der US-Serie Glee weltweit berühmt. Doch nicht nur beruflich scheint die Schauspielerin inzwischen ihr Glück gefunden zu haben – privat ist sie seit 2019 mit ihrem Partner Zandy Reich verheiratet und erwartet aktuell mit ihm ihr zweites Kind. Auch ihre erneute Schwangerschaft bringt dabei so einige Neuerungen mit sich, wie sie im Netz erzählte. "Ich habe noch nie zuvor schwanger gesungen", berichtete sie auf Instagram nur kurz bevor sie mit ihrer Babykugel auf die Bühne trat.

Sichtlich gut gelaunt strahlte sie in dem kurzen Clip in die Kamera, während sie sich immer wieder über den Bauch streichelte. Der ehemalige Serienstar, der zuletzt am Broadway aufgetreten war, erklärte auch die Beweggründe für seinen ganz besonderen Schritt zurück auf die Showbühne. "Ich habe einfach beschlossen, warum nicht zum ersten Mal nach Radio City zu kommen, einem der erstaunlichsten, kultigsten Veranstaltungsorte der Welt, um 'Don't Rain on my Parade' zu singen", hieß es von der 36-Jährigen. Eine weitere Story gibt dann auch einen kleinen Einblick in den Auftritt. Der Schnappschuss zeigt Lea singend in einem figurbetonten weißen Kleid.

Ihre Performance sorgt sicherlich für ordentlich Gesprächsstoff – vielleicht ganz ähnlich wie nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft. Zu einem Bild, das die baldige Zweifach-Mama in eine cremefarbene Decke gehüllt gezeigt hatte, hatte die Sängerin nur geschrieben: "Mommy, Daddy und Ever sind überglücklich." Voller Vorfreude hatte sie auf dem Schnappschuss auf ihren wachsenden Babybauch geblickt, während sie ihre Hände schützend um ihn gelegt hatte.

Instagram / leamichele Lea Michele zeigt ihren Babybauch

Instagram / leamichele Lea Michele und ihr Sohn Ever

