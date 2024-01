Selena Gomez und Benny Blanco turteln in der Öffentlichkeit

Sie zeigen sich mal wieder öffentlich zusammen! Seit Anfang Dezember ist bekannt, dass Selena Gomez (31) wieder neu verliebt ist. Seit ihre Beziehung mit Benny Blanco (35) öffentlich ist, begeistert die Sängerin ihre Fans immer wieder mit niedlichen Pärchenfotos im Netz. Für den Musiker ist seine Freundin sogar perfekt. Nun zeigen die beiden erneut, wie vernarrt sie ineinander sind: Selena und Benny turteln öffentlich bei einem Basketballspiel.

Wie Daily Mail berichtet, besuchten die frisch Verliebten am Mittwochabend ein Basketballspiel der Lakers in Los Angeles. Die Schauspielerin trug einen schwarz-weiß-gestreiften Trenchcoat und hatte lockige Haare. Benny kombinierte eine Jacke mit Blumenmuster zu einem komplett weißen Outfit. In einem unbeobachteten Moment gab er seiner Liebsten einen Kuss auf die Hand und drückte ihr damit seine Zuneigung aus.

Erst wenige Tage zuvor zeigte der 35-Jährige der ganzen Welt, wie verliebt er ist. In seiner Instagram-Story postete er mehrere Aufnahmen seiner Freundin. Darauf strahlt die "Single Soon"-Interpretin ungeschminkt und mit welligem Haar in die Kamera. Auf dem nächsten Bild hält sich Selena schüchtern beide Hände vors Gesicht. Die 31-Jährige wirkt glücklich und scheint die Zeit mit ihrem Benny sehr zu genießen.

Selena Gomez und Benny Blanco

Selena Gomez und Benny Blanco

Selena Gomez, Sängerin

