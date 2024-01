Große Stütze: So innig zeigen sich Cher und ihr Alexander!

Er gibt ihr Kraft! Cher (77) feierte im Herbst vergangenen Jahres ein Liebescomeback mit ihrem Freund Alexander Edwards. Seitdem sind die Sängerin und der Manager ein Herz und eine Seele. Die beiden zeigen sich regelmäßig verliebt in der Öffentlichkeit. Ihr Liebesglück wird jedoch den vergangenen Wochen von der familiären Lage der Musikerin überschattet. In dieser schweren Zeit scheint ihr Liebster ihr eine wichtige Stütze zu sein: Cher postet nun einen innigen Schnappschuss von sich und ihrem Alexander!

Via X teilt die 77-Jährige ein verliebtes Foto von sich und dem 38-Jährigen. Auf dem Bild sitzt die "Believe"-Sängerin rittlings auf dem Schoß ihres Partners – er hält sie fest umschlungen, während sie sich tief in die Augen schauen. Sie scheint Tränen in den Augen zu haben, während sie das Kinn ihres Liebsten streichelt. Zu ihrem Beitrag schreibt sie: "Liebe ist Liebe!"

Schon seit einigen Wochen streiten sich die Musikgröße und ihr Sohn Elijah Blue Allman (47) vor Gericht, da sie die Vormundschaft ihres Sohnes übernehmen möchte. Sie wirft ihm vor, ein Drogenproblem zu haben. Gestern musste sie jedoch einen Rückschlag vor Gericht verkraften: Cher wurde die Vormundschaft vorerst verwehrt. Eine weitere Anhörung ist auf den 29. Januar angesetzt.

Anzeige

Getty Images Alexander Edwards und Cher, 2023

Anzeige

Getty Images Alexander Edwards und Cher im März 2023

Anzeige

Getty Images Cher mit ihrem Elijah Blue, 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de