"Lola"-Premiere: Ihre Liebsten feiern Nicola Peltz-Beckham!

Nicola Peltz-Beckham (29) ist der Star des Abends! Die Ehefrau von Brooklyn Peltz-Beckham (24) feiert Anfang Februar einen großen Meilenstein: Ihr Film "Lola" kommt in die Kinos. Bei dem Projekt übernahm die Tochter eines Millionärs nicht nur eine Hauptrolle, sondern führte auch Regie und schrieb das Drehbuch. Entsprechend groß feiert sie jetzt die Premiere – und alle ihre Liebsten stärken ihr dabei den Rücken!

Am Samstagabend fand in Los Angeles die Premierenfeier des neuen Streifens statt. Zu diesem Anlass schmissen sich nicht nur Nicola und ihr Ehemann in Schale – auch ihre beste Freundin Selena Gomez (31) war vor Ort und strahlte mit der Schauspielerin für die Fotografen. Ihre Familie unterstützte die Beauty ebenfalls. Auf Instagram teilte Schwiegermutter Victoria Beckham (49) sogar ein Foto des Abends und schrieb dazu: "Wir könnten nicht stolzer auf dich sein! Herzlichen Glückwunsch zu deinem unglaublichen Film 'Lola'!"

Worum geht es in der Produktion von Nicola überhaupt? "Lola" behandelt das Leben einer 19-Jährigen aus schwierigen familiären Verhältnissen. Als Kassiererin und Stripperin will sie ausreichend Geld verdienen, um ihrem Bruder ein besseres Leben zu bieten – doch dann wird sie schwanger...

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham bei der "Lola"-Premiere

Getty Images Cruz Beckham, Nicola Peltz-Beckham, Victoria Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham

Getty Images Nicola Peltz-Beckham bei der Premiere von "Lola"

