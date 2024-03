Wieder verliebt? Cedric Beidinger lernt jemanden kennen

Ist Cedric Beidinger etwa bald wieder in festen Händen? Auf die Frage eines Fans auf Instagram, ob er aktuell jemanden kennenlernt, gibt der Realitystar offen zu: "Es gibt auf jeden Fall jemand Neues – es ist so, dass ich jemand kennenlerne. [...] Ich lerne jemand intensiver kennen." Ob es zwischen Cedric und der unbekannten Frau zukünftig ernster werden könnte, wisse er allerdings noch nicht: "Wohin es am Ende geht, weiß niemand. Aber es fühlt sich gut an. [...] Wir schauen einfach, was die Zukunft bringt." Dennoch genieße Cedric die aktuelle Zeit in vollen Zügen. "Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an", stellt er außerdem klar.

Dass Cedric wieder in Flirtlaune ist, kommt für einige Fans sicherlich überraschend. Erst Ende vergangenen Jahres hatten sich der Hottie und seine damalige Freundin Hanna Annika (26) getrennt. Auch Wochen später zeigte sich Cedric ziemlich geknickt. "Ich muss den Tatsachen ins Auge schauen und es einfach akzeptieren", offenbarte er im Podcast "Blitzlichtgewitter. Dennoch blieb der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat positiv: "Ich versuche mich zum jetzigen Standpunkt einfach abzulenken und das Leben zu genießen."

Warum genau sich die Realitystars entschieden hatten, getrennte Wege zu gehen, ist öffentlich nicht bekannt. "Wenn ein Mensch gehen möchte, muss man ihn lassen – kann ich nichts machen. Ich habe es lange versucht", hatte Cedric auf seinem Social-Media-Account das Liebes-Aus bestätigt. Außerdem betonte der einstige Promi Big Brother-Sieger: "Es ist nichts vorgefallen, wir haben uns nicht gestritten. Keiner hat Mist gebaut." Für den Fitnessfreak sei die Zeit mit Hanna die "schönste seines Lebens" gewesen.

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika im Dezember 2022

Joyn Hanna Annika und Cedric Beidinger "Forsthaus Rampensau Germany"

