War Chryssanthi Kavazi schon bei "Let's Dance" schwanger?

Das fragen sich die Fans der Schauspielerin! Chryssanthi Kavazi (34) und ihr Ehemann Tom Beck (45), mit dem sie seit 2018 verheiratet ist, haben vor wenigen Wochen publik gemacht, dass ihr vierjähriger Sohnemann bald ein Geschwisterchen bekommt. Noch vor wenigen Monaten ertanzte sich die GZSZ-Darstellerin den siebten Platz bei Let's Dance. Jetzt möchte ihre Community wissen: War Chryssanthi schon während der Tanzshow schwanger?

In ihrer Instagram-Story stellt sich die Brünette dem Fragenhagel ihrer Follower. "Nee, ich war noch nicht schwanger bei 'Let's Dance', also nicht in der Zeit", antwortete sie offen und ehrlich. Dass sie nicht mit auf die bevorstehende Live-Tournee des Formats mitkommt, habe aber zu diesem Zeitpunkt bereits festgestanden – allerdings aus dem Grund, dass sie bei den "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Dreharbeiten in diesem Monat nicht fehlen könne und es ihr schwergefallen wäre, solange von ihrem Sohn getrennt zu sein.

Aktuell hat die "Männertag"-Darstellerin mit den eher unschönen Begleiterscheinungen ihrer Schwangerschaft zu tun. "Ich versuche einfach, meinen Text zu lernen, was wirklich schwierig ist, weil bei mir schon die Schwangerschaftsdemenz anfängt", gibt Chryssanthi im Netz zu. Bis zum Anfang des nächsten Jahres möchte sie noch für die Seifenoper vor der Kamera stehen.

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck in schöner Kulisse

Getty Images Vadim Garbuzov und Chryssanthi Kavazi bei "Let's Dance" 2023

RTL / Bernd Jaworek Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

