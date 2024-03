Hier macht Dean McDermott Ehe-Aus mit Tori im Netz offiziell

Tori Spelling (50) und Dean McDermott (57) sind schon länger als ein halbes Jahr kein Paar mehr. Jetzt macht der Schauspieler die Trennung auch auf Social Media offiziell! Dean hatte seine Ex-Frau immer mit dem Satz "Mit der Liebe meines Lebens verheiratet" in seiner Instagram-Bio verlinkt – nun fehlt diese Zeile jedoch in seinem Account, berichtet Us Weekly. Wann er sie gelöscht hat, ist nicht bekannt, nur dass sie im November 2023 noch zu finden war. Nun zieren lediglich die Worte "Vater von sieben Kindern, Schauspieler, Comedian, Chef, Alkohol- und Drogenberater, Atemtherapie-Spezialist" Deans Profil.

Ihre Trennung gab das Paar im Juni vergangenen Jahres bekannt. Dafür schrieb Dean in einem Beitrag im Netz: "Mit großer Traurigkeit und sehr, sehr schwerem Herzen haben Tori und ich nach 18 gemeinsamen Jahren und fünf wunderbaren Kindern beschlossen, getrennte Wege zu gehen und einen neuen, eigenen Weg einzuschlagen." Neun Monate später folgte vergangenen Freitag das offizielle Einreichen der Scheidung. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, seien es "unüberbrückbare Differenzen", die zu dem Ehe-Aus führten.

Laut der Dokumente beantragte Tori neben der Scheidung außerdem sowohl das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht als auch das geteilte Sorgerecht für den gemeinsamen Nachwuchs. Das bedeutet, dass sich der Beverly Hills, 90210-Star sowie ihr Ex-Mann finanziell um Liam (17), Stella (15), Hattie (12), Finn (11) und Beau (7) kümmern müssen. Schon bei der Bekanntgabe ihres Liebes-Aus machte Dean aber auf Instagram deutlich, dass die beiden gemeinsam als Team für ihre fünf Kinder da sein wollen: "Wir werden weiterhin als liebevolle Eltern zusammenarbeiten und unsere Kinder durch diese schwierige Zeit begleiten und lieben."

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott

Instagram / torispelling Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

