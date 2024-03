Nächster Bond? Sam unterstützt Partner Aaron Taylor-Johnson!

Aaron Taylor-Johnson (33) ist aktuell heiß im Gespräch, der nächste James Bond zu werden! Bereits vor einem Jahr kamen die ersten Gerüchte auf, als der Schauspieler wohl bereits die Produzentin getroffen haben soll. Nun äußert sich Aarons Ehefrau Sam Taylor-Johnson erstmals zu den Meldungen! "Spekuliert ruhig weiter. Er wäre großartig!", schwärmt die Filmschaffende in der "The Jonathan Ross Show". Vielleicht erhofft sich die Blondine dadurch womöglich auch ein Stück vom Kuchen? "Ich als Regisseurin eines Bond-Films? Es wäre das erste Mal, dass eine Frau Regie führt", merkt sie an.

Sam ist aber nicht die Einzige, die ihrem Liebsten die Daumen drückt. Selbst der einstige James-Bond-Star Pierce Brosnan (70) ist ein großer Fan des Bullet Train-Darstellers. "Ich denke, Aaron hat das Zeug, das Talent und das Charisma, um Bond zu spielen", äußerte sich der gebürtige Ire in der Radioshow "The Ray D'Arcy". Im Film "The Greatest" konnte sich Pierce bereits von dem Schauspieltalent seines ehemaligen Kollegen überzeugen. "Ich ziehe wirklich meinen Hut vor dem Kerl", betont der Filmstar.

Aber was muss der nächste 007-Darsteller überhaupt mitbringen? Ein klein wenig ist zumindest über Daniel Craigs (56) Nachfolger bekannt. Produzent Michael G. Wilson hatte laut Deadline bereits verraten, dass er eine gewisse Erfahrung mitbringen sollte: "Deshalb wäre ein Mann in den Dreißigern am besten geeignet. [...] Danach suchen wir." Das würde zumindest schon einmal auf Aaron zutreffen, immerhin feiert er im Juni seinen 34. Geburtstag.

Getty Images Pierce Brosnan, 2024

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

