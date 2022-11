Kim Kardashian ist sich sicher: Khloés Sohn ähnelt Onkel Rob

Für Kim Kardashian (42) ist da eindeutig eine Ähnlichkeit zu erkennen. Die Unternehmerin konnte sich im August über neuen Familienzuwachs freuen: Ihre Schwester Khloé Kardashian (38) brachte im August einen Sohn zur Welt. Bisher bekamen die Fans der Berühmtheit ihren Nachwuchs nicht zu Gesicht – im Gegensatz zu Kim, die sich sicher ist: Ihr Neffe sieht aus wie ihr Bruder Rob Kardashian (35)!

Im Staffelfinale von The Kardashians ist zu sehen, wie sich die gesamte Familie nach der Geburt um Khloé und das Neugeborene versammelt und einen Blick auf das Baby wirft. Kim und Kris Jenner (67) sind vom Anblick des Kleinen total entzückt und kommen aus dem Schwärmen nicht heraus. Dabei fällt Kris eine gewisse Ähnlichkeit zu ihrem Sohn auf und fragt ihre Tochter: "Findest du nicht auch, dass er Rob ähnlich sieht?" Kim ist derselben Meinung und antwortet: "Er ist tatsächlich Robs Zwilling."

Bisher hält sich Khloé mit Details über ihren Sohn bedeckt, allerdings könnte sie demnächst das Geheimnis um den Namen lüften. In einer Vorschau von The Kardashians" wollte Kim neugierig wissen: "Wie werden wir ihn nennen? Das ist es, was ich wissen muss." Obwohl die Zweifachmama keine hilfreiche Antwort lieferte, gab sie bei der Premiere der zweiten Staffel an, dass der Name "mit einem T beginnen wird".

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian mit Pflaster auf der Wange

Anzeige

Getty Images Kim und Khloé Kardashian bei einem Event in New York, 2017

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian bei der "2017 NBC Universal Upfront"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de