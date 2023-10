Taylor Swift stellt mit Album "1989" gleich zwei Rekorde auf

Taylor Swift (33) ist auf der Überholspur! Die Sängerin arbeitet seit einigen Jahren daran, ihre ersten sechs Alben neu aufzunehmen. Der Grund: Die Rechte der Platten gehören ihrem Ex-Musikmanager Scooter Braun (42), mit dem sie im Clinch liegt. Vergangene Woche Freitag erschien die Neuaufnahme ihres Albums "1989". Damit ließ Taylor nicht nur die Webseiten von den Musik-Streamingdiensten abstürzen – sondern holt sich auch zwei Rekorde!

"Sie hat es wieder geschafft", verkündet der Streamingdienst Spotify auf X, ehemals Twitter. Taylor sei am Erscheinungstag von "1989 (Taylor's Version)" – dem 27. Oktober – die meistgestreamte Künstlerin innerhalb eines Tages in der Geschichte der Plattform geworden. Außerdem sei die neu aufgenommene Platte das meistgestreamte Album eines Tages in diesem Jahr gewesen. Sie übertrifft damit ihren selbst aufgestellten Rekord von 2022, der ihr mit ihrem zehnten Studioalbum "Midnights" gelungen war.

Es läuft also ziemlich gut bei der "Karma"-Interpretin – auch finanziell. Denn seit einigen Tagen ist Taylor auch offiziell Milliardärin! Laut Bloomberg News soll sich ihre Vermögen aktuell auf etwa 1,1 Milliarden US-Dollar belaufen. Einen ordentlichen Teil davon habe sie mit ihrer gehypten "The Eras"-Tournee verdient.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im September 2023

Getty Images Taylor Swift, 2023

