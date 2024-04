Änderung: Prinzessin Kates Video bekommt ein neues Label

Das Video, in dem Prinzessin Kate (42) ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte, schlug weltweit große Wellen. Wie E! News berichtet, gibt es nun eine Änderung bei der Videobeschreibung: Die Bildagentur Getty Images hat auf ihrer Seite nämlich ein neues Label zu dem Video hinzugefügt. "Dieser Handout-Clip wurde von einer dritten Organisation zur Verfügung gestellt und entspricht möglicherweise nicht den redaktionellen Richtlinien von Getty Images", lautet demnach die Info. Auf Nachfrage erklärt das Unternehmen, dass dies ein Standardhinweis sei – warum dieser erst zwei Wochen später angefügt wurde, ist unklar.

Schon kurz nach der Veröffentlichung zweifelten viele Fans den Clip an und sind der Meinung, dass er mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt oder verbessert wurde. So stolperten etwa einige darüber, dass sich der Hintergrund im Video nicht bewegt und auch soll sich Kates Ring in einer Sequenz in Luft auflösen. Viele andere Fans stehen allerdings hinter der Frau von Prinz William (41) und halten sich nicht an diesen kleinen Details auf.

Monatelang hatte sich Prinzessin Kate nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. In dem Video erzählte sie, dass sie an Krebs leidet und sich daher einige Zeit zurückgezogen und das verarbeitet hat. "Aber vor allem haben wir Zeit gebraucht, um George (10), Charlotte (8) und Louis (5) alles so zu erklären, wie es für sie angemessen ist, und um ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird", erklärte Kate den Grund, warum sie sich so lange nicht gemeldet hatte.

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

Getty Images Prinzessin Kate am 03. Oktober 2023

