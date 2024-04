Katja Burkard postet seltenes Pärchenfoto mit ihrem Hans!

Katja Burkard (58) überrascht ihre Fans mit einem superseltenen Schnappschuss. Mit ihren Followern im Netz teilt die "Punkt 12"-Moderatorin immer wieder Einblicke in ihr Leben: Mal zeigen sie die Fotos bei der Arbeit, mal im – mehr oder weniger – sonnigen Urlaub. Dabei zeigt sich die Blondine nur selten mit ihrem langjährigen Partner Hans Mahr (74). Doch mit einem lustigen Ostergruß im Netz hat Katja nun eine Ausnahme gemacht: In ihrer Instagram-Story teilt sie einen süßen Pärchenschnappschuss. Während der Journalist auf dem Foto nur starr in die Kamera lächelt, scheint sich die Fernsehmoderatorin mächtig zu amüsieren: Mit den Fingern formt Katja Hasenohren, die hinter dem Kopf ihres Liebsten hervorlugen. Unter dem Scherzbild wünscht sie ihrer Community "Frohe Ostern".

Derzeit verbringt die 58-Jährige die Osterfeiertage gemeinsam mit ihrem Schatz in Cannes. Aus den Ferien postet die Fernsehmoderatorin noch ein weiteres Bild auf ihrem Social-Media-Profil. Neben Ostergrüßen gibt Katja ihrer Community ein kleines Urlaubsupdate: "Sonne Fehlanzeige, Laune aber bestens. Ich wünsche euch, dass ihr beides habt." Ihre Fans scheinen sie über die Wetterflaute mit lieben Worten hinwegtrösten zu wollen. "Sie tragen Sonne im Herzen, da ist solches Wetter zu verkraften", kommentiert ein Nutzer unter dem Beitrag. Ein anderer Fan schließt sich dem an: "Sonne im Herzen genügt."

Katja und Hans sind mittlerweile seit über 26 Jahren liiert. Und obwohl die beiden nie geheiratet haben, scheint das ihrer Liebe keinen Abbruch zu tun. Wie ihr Urlaubsfoto beweist, ist das Medienpärchen offenbar noch immer megahappy miteinander. Die Fernsehmoderatorin denkt, dass ihr Liebesgeheimnis an dem nicht vorhandenen gemeinsamen Alltag liegt. In einem Interview mit Bunte erzählte sie: "Wir hängen nicht 24/7 zusammen, er ist ganz oft unterwegs, seitdem wir uns kennen. Mindestens drei Tage die Woche."

Instagram / katja_burkard_official/ Katja Burkard, Moderatorin

Getty Images Katja Burkard ihr Partner Hans Mahr

