Krebsdiagnosen: Camilla und Prinz William knüpfen enges Band

Prinz William (41) und seine Stiefmutter Königin Camilla (76) machen aktuell keine leichte Zeit durch. Bereits vor wenigen Monaten war bekannt geworden, dass König Charles III. (75) Krebs hat. Dabei ist er aber nicht der einzige Royal, der aufgrund der Krankheit behandelt werden muss. Erst kürzlich wurde nach zahlreichen Spekulationen verkündet, dass auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) an Krebs erkrankt ist. "Die jüngsten Events haben Prinz William und Königin Camilla offensichtlich einander nähergebracht", äußert sich die ehemalige royale Korrespondentin Jennie Bond gegenüber OK! und fügt noch hinzu: "Während der König und die Prinzessin sich erholen, müssen sie sich um die Krone kümmern."

"Schlechte Zeiten bringen die Menschen oft näher zusammen. Trotz aller Fortschritte in der Krebsbehandlung ist Krebs immer noch eine beängstigende Sache", führt die Expertin weiter aus. Sie sei sich zudem sicher, dass sich Camilla und William in dieser schweren Zeit sicherlich einander anvertrauen, während sie vor der Öffentlichkeit "tapfere Mienen" wahren. "Als die Queen starb, sprach William davon, dass sie in den 'glücklichsten Momenten' und 'traurigsten Tagen seines Lebens' an seiner Seite gewesen sei. Jetzt teilt Camilla einige dieser Momente mit ihm und das wird ihre Beziehung sicherlich festigen", ist sich Jennie sicher.

Während sich Charles am Sonntag zum Ostergottesdienst wieder in die Öffentlichkeit wagte, verbringt Kate die Feiertage mit ihrem Ehemann und ihren Kindern in ihrem Haus in Norfolk und nimmt erst einmal noch keine Termine wahr. "Ich weiß, dass Catherine von all den freundlichen Wünschen und der Unterstützung begeistert ist", hatte Camilla vor wenigen Tagen bei einem Besuch auf einem Bauernmarkt in Shrewsbury verraten, wie The Sun berichtet hatte.

Prinz William und Camilla

Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

