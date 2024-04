Mitten im Skandal: P. Diddy teilt Osterfotos von Tochter

Will P. Diddy (54) mit diesem Posting ablenken? Der Musiker sorgt aktuell für so einige Negativschlagzeilen: Es wird ihm unter anderem Menschenhandel und sexuelle Gewalt vorgeworfen. Inmitten des Skandals meldet er sich nun im Netz zu Wort – das erste Mal, nachdem seine Häuser durchsucht wurden. Via Instagram postet er ein paar Fotos seiner jüngsten Tochter. "Frohe Ostern von Baby Love", schreibt er unter die Schnappschüsse, auf denen die Kleine in niedlichen Outfits zu sehen ist und in die Kamera grinst. Die Kommentarfunktion ist bei diesem Posting ausgeschaltet. Er will offenbar keine Fragen zu den Vorwürfen bekommen.

Mit den neusten Vorwürfen scheint sich der 54-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, also nicht wirklich beschäftigen zu wollen. Das wird auch auf jüngsten Paparazzifotos deutlich: Ende März wurde er in seinem Haus in Miami fotografiert und schien trotz der aktuellen Schlagzeilen sehr gut gelaunt und entspannt gewesen zu sein. Oberkörperfrei und mit einer Zigarette in der rechten Hand sonnte P. Diddy sich an seinem Pool und lässt sich dabei ein Glas Wein schmecken. In der linken Hand hält er sein Smartphone, mit dem er anscheinend ein Videotelefonat führt.

Wenige Tage bevor die Paparazzifotos entstanden sind, wurde genau diese Villa in Miami sowie ein Haus in Los Angeles von der Polizei durchsucht. Laut The Guardian sei die Razzia wegen der andauernden Untersuchung wegen "Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung" durchgeführt worden. P. Diddy war währenddessen nicht auf den Anwesen, dafür aber zwei seiner Söhne, Justin und Christian. Den beiden sollen bei der Durchsuchung Handschellen angelegt worden sein.

Instagram / diddy P. Diddys Tochter Love

Backgrid P. Diddy, März 2024

