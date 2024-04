"Nie verarbeiten": So geht HealthyMandy mit Trauer um Rio um

HealthyMandy und FitnessOskar erwarten aktuell Nachwuchs. Doch so glücklich sie ihr baldiger Familienzuwachs auch macht, der Schmerz über den Verlust, den sie in der Vergangenheit verkraften mussten sitzt noch tief. Denn erst im Dezember 2022 hatten die Fitness-Influencer ihren Sohn Rio verloren. In ihrer Instagram-Story verrät Mandy, wie sie mit dem tragischen Schicksalsschlag umgehen: "Kann man nicht und werden wir auch nie verarbeiten können. Die Trauer und der Schmerz werden für immer ein Teil von unserem Leben sein – unser geliebtes Kind wird für immer fehlen."

Trotz der Vorfreude auf die baldige Geburt ihres Wonneproppens werden Mandy und ihr Mann Oskar den kleinen Rio auf ewig in ihrem Herzen tragen. "Man wird einfach in dieses Leben geworfen und hat keine andere Wahl als mit dieser Trauer zu leben", erklärt die YouTuberin weiter in ihrem emotionalen Statement. Letztlich werden sie beide immer damit ringen müssen, das Geschehene irgendwie zu verkraften. "Man muss einen Weg finden, um immer wieder Kraft tanken zu können und weiterzumachen", lautet deswegen ihr abschließendes Fazit zu ihrer persönlichen Trauerbewältigung.

Gerade erst machte Mandy im Netz publik, dass es wohl nicht mehr lange dauern wird, bis ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. Auf ihrem Social-Media-Profil teilte die Influencerin ihrer Community mit: "Die Wochen vergingen im ersten Moment nicht gerade schnell, doch jetzt sind es nur noch 60 Tage bis zur Geburt." Dem Post fügte sie zusätzlich noch einen niedlichen Schnappschuss eines Schwangerschaftsfotoshootings gemeinsam mit ihrem Oskar hinzu. Freudestrahlend schmiegte sie sich auf dem Bild an ihre bessere Hälfte, während er beschützend die Hände um sie legte.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar, Influencer

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy im November 2023

