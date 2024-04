Süße Neuigkeiten: Alexander Klaws wird zum dritten Mal Papa

Alexander Klaws (40) verkündet auf seinem Instagram-Account tolle Neuigkeiten: Er wird zum dritten Mal Papa! "Hey, ihr Osterhasen, da hab ich doch glatt noch ein Ei gefunden, welches ich vor ein paar Wochen versteckt habe…", witzelt der Sänger unter einer Bilderreihe, auf der er überglücklich den Babybauch seiner Frau Nadja Scheiwiller (38) zeigt. Alexander und seine Liebste sind bereits Eltern von zwei gemeinsamen Kindern: 2017 hatten die beiden ihren ersten Sohn auf der Welt begrüßen dürfen, drei Jahre später folgte Sohnemann Nummer zwei. Ob sein dritter Nachwuchs ebenfalls ein Junge oder doch ein Mädchen wird, behielt der ehemalige Die Passion-Darsteller bislang aber noch für sich.

Die Fans freuen sich für den Dreifach-Papa in spe. "Herzlichen Glückwunsch, das sind ja tolle Nachrichten", schreibt etwa ein Fan begeistert, während ein weiterer kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Schwangerschaft! Drücke euch die Däumchen, dass es eine schöne Zeit wird." Auch der Moderator Steven Gätjen (51) lässt es sich nicht nehmen und kommentiert unter anderem zwei rote Herz-Emojis.

Normalerweise hält der einstige DSDS-Gewinner sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Anlässlich des ersten Schultags seines Erstgeborenen machte Alexander jedoch eine Ausnahme: Auf seinem Social-Media-Account teilte der 40-Jährige einen niedlichen Schnappschuss seines Sprosses, auf dem dieser stolz eine Rennauto-Schultüte in der Hand hält und einen Ranzen aufhat. "Dann ist er plötzlich da, der erste Schultag! Unfassbar. Erfüllt mit Liebe und Stolz, fängt für dich ein neuer Lebensabschnitt an. Gerade erst hast du noch in meine rechte Hand gepasst, und demnächst erklärst du mir schon das Leben", schrieb Alexander ganz gerührt zu der Aufnahme.

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws, seine Frau Nadja Scheiwiller und ihre zwei gemeinsamen Kinder

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws mit einem seiner Söhne, November 2021

