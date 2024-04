Bekommen Francesca Farago und Jesse Sullivan etwa Zwillinge?

Dürfen sich Francesca Farago (30) und Jesse Sullivan (34) etwa bald doppelt freuen? Vor wenigen Tagen verkündete die Finger weg!-Bekanntheit stolz, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet. In einem Interview mit E! News am Rande der iHeartRadio Music Awards verrät die Beauty: "Es könnten zwei Babys sein – wir sind uns noch nicht sicher." Das Paar werde aber schon bald Klarheit haben: "Wir haben am Freitag unseren großen Ultraschall, dann werden wir herausfinden, wie viele es sind und so weiter."

Da der Weg zu Francescas Schwangerschaft turbulent gewesen ist, seien die beiden "so aufgeregt", dass es endlich geklappt hat. "Wir haben so viel Zeit und Mühe, Blut, Schweiß und Tränen in die Entstehung dieser Babys gesteckt, es war also kein Schrecken", erklärt Jesse im Interview und fügt hinzu: "Aber wir waren so glücklich, dass es tatsächlich passiert ist. Es war einfach die aufregendste Zeit in unserem Leben."

An den Moment, in dem sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, erinnert sich die 30-Jährige noch genau. "Ich habe es nicht geglaubt. Als wir den positiven Test erhielten, stand ich unter Schock. Ich war etwa 30 Minuten lang wie erstarrt, und dann haben wir 10 weitere Tests gemacht, die alle positiv waren, und ich dachte: 'Ok, es ist so weit.'" Da Jesse ein Transmann ist, können er und seine Verlobte nicht auf natürlichem Weg ein Kind bekommen. Deswegen hat es Francesca mittels künstlicher Befruchtung geschafft, schwanger zu werden.

Getty Images Jesse Sullivan und Francesca Farago bei den iHeartRadio Music Awards

Getty Images Francesca Farago, "Finger weg!"-Bekanntheit

