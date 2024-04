Regina Halmich nimmt Stefan Raabs Box-Herausforderung an!

Stefan Raab (57) verkündete vor wenigen Tagen, gegen Regina Halmich (47) in den Ring steigen zu wollen. Viele Fans hielten das für einen Aprilscherz – doch die ehemalige Boxerin wäre einem Kampf tatsächlich nicht abgeneigt. "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14. September noch nichts Besseres vor. Wir haben einen Kampf. Herausforderung angenommen", schreibt die Sportlerin auf Instagram.

Der ehemalige "TV total"-Moderator hatte bereits 2001 und 2007 gegen Regina gekämpft. Bei ihrer ersten Begegnung im Ring brach sie ihm die Nase. Ob Stefans Kampfherausforderung ernst gemeint war, ist unklar – immerhin verkündete er diese ausgerechnet am 1. April. Doch er reaktivierte bereits vor mehreren Tagen seinen Instagram-Account und gab mehrere Hinweise auf ein Comeback. 2015 hatte er sich eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

In dem ersten Video sprach Stefans langjähriger TV-Kollege Elton ihn an: "Stefan, du alter Sack. Hier bist du, du bist ja nur noch Haut und Knochen. Alle suchen dich. Du warst jetzt fast zehn Jahre lang weg. Es wird Zeit, dass du wieder was machst." Der Entertainer antwortete daraufhin: "Pass auf, Elton, wenn ich neun Millionen [Follower] habe, verspreche ich dir, dann mache ich wieder was." Aktuell liegt die Zahl seiner Instagram-Abonnenten bei 2,8 Millionen.

Instagram / reginahalmich Regina Halmich im November 2021

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab im März 2007 in Köln

Glaubt ihr, dass der Kampf stattfinden wird?



