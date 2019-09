Kristen Stewart (29) spricht kaum über ihre frühere Beziehung zu Robert Pattinson (33) – jetzt gibt sie einen Einblick! Die beiden Twilight-Stars dateten sich knapp vier Jahre, selbst von einer Hochzeit war zwischenzeitlich die Rede. Doch 2012 nahm die Liebe der Hollywood-Hotties dann ihr Ende. Jahrelang behielten die Schauspieler jegliche Details ihrer Partnerschaft für sich. Nun brach Kristen ihr Schweigen: Damals wollte das Paar die Beziehung selbst unter Kontrolle haben, konnte dies aber nicht.

"Als ich und Rob zusammen waren, hatten wir kein Beispiel, dem wir folgen konnten", erinnerte sie sich im Interview gegenüber Harper's Bazaar. "Uns wurde so viel genommen, dass wir nach dem Versuch, auch nur einen Aspekt zu kontrollieren, einfach sagten: 'Nein, wir werden nie darüber reden. Niemals. Weil es uns gehört'", offenbarte die US-Amerikanerin. Seit dem Liebes-Aus von Rob und Kristen möchte sich die heute 29-Jährige nicht mehr zu ihrem Liebesleben oder ihrer Sexualität äußern und einfach ihr Leben genießen.

Nach ihrer On-Off-Beziehung mit Victoria's Secret-Girl Stella Maxwell (29) soll Kristen seit wenigen Wochen mit Drehbuchautorin Dylan Meyer turteln. Aufgrund ihrer Partnerwahl erlebte die Schauspielerin in den vergangenen Jahren in der Filmindustrie schon schwierige Situationen, bei denen sie gezwungen war, wichtige Entscheidungen zu treffen. "Mir wurde gesagt: Wenn du dir selbst einen Gefallen tust und nicht die Hand deiner Freundin in der Öffentlichkeit hältst, bekommst du vielleicht einen 'Marvel'-Film. Ich will nicht mit solchen Leuten arbeiten", erzählte Kristen in dem Interview und zeigte so, jetzt mehr Kontrolle über ihr Privatleben zu haben.

Getty Images Kristen Stewart beim Film Festival in Venedig im August 2019

United Archives GmbH / ActionPress Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

