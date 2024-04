König Charles öffnet Schloss Balmoral erstmals für Touristen

König Charles (75) mausert sich zum Geschäftsmann. Eigentlich ist das Innere der Paläste und Anwesen des britischen Königshauses privat. Bislang konnten Teile des Buckingham Palace oder weniger private Orte wie Ballsäle besichtigt werden. Doch das wird sich in diesem Sommer ändern: Der Regent öffnet die Türen von Balmoral für neugierige Royal-Fans! "Seit seiner Fertigstellung im Jahr 1855 war der Zugang zum Inneren von Schloss Balmoral der Öffentlichkeit vorenthalten – bis jetzt", wird laut The Sun auf einer neuen Webseite verkündet. Weiter heißt es: "Wir freuen uns, zum ersten Mal in der Geschichte private Führungen durch das Innere des Schlosses ankündigen zu können."

Balmoral gilt als das privateste Anwesen der Royals und war zu Queen Elizabeths (✝96) Lebzeiten ihr liebster Rückzugsort. Nun können Touristen das prächtige Schloss in Schottland besichtigen. Es soll eine Auswahl an Räumen gezeigt werden, "die von Ihren Majestäten, dem König und der Königin und anderen Mitgliedern der königlichen Familie genutzt werden." Pro Tag werden 40 Tickets ausgegeben, die jeweils 115 beziehungsweise 175 Euro kosten – je nachdem, ob man auch zum Tee bleiben möchte. Das Schloss ist auch der Ort, an dem Elizabeth im Herbst 2022 verstarb. Man geht jedoch davon aus, dass das Schlafzimmer, in dem sie entschlief, tabu sein wird.

Aus welchem Grund Charles plötzlich die Pforten von Balmoral für die Öffentlichkeit öffnen möchte, ist bisher unbekannt. Sind die Royals etwa nicht mehr so gut bei Kasse? In Anbetracht der vielen Millionen Euro, die Charles mit seinen Besitztümern im Jahr erwirtschaftet, dürfte das eher unwahrscheinlich sein. Aber dennoch: Seit dem Tod seiner Mutter hat er stets Veränderung im Königshaus angestrebt – und auch in vielen Punkten bereits erreicht. Der Monarch reduzierte die Anzahl der Vollzeitangestellten von 491 während der Amtszeit von Elizabeth auf nur 101.

Getty Images Balmoral Castle, Sommerresidenz von Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth und Liz Truss im Schloss Balmoral

