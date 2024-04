Preise und Extras: Alle Infos zu Stefan Raabs Final Fight!

Stefan Raab (57) kommt wohl wirklich zurück! Erst gestern kündigte der einstige tv total-Host einen Boxkampf gegen Regina Halmich (47) an. Ab 15 Uhr sollte es dafür online Tickets geben. Und tatsächlich: Bei eventim.de können die Fans des Entertainers nun zuschlagen. Für "The Final Fight: Halmich vs. Raab" am 14. September ab 19.45 Uhr in Düsseldorf gibt es nun Tickets in allen möglichen Ausführungen. Für alle, die es exklusiver mögen, gibt es die Golden-Circle-Tickets für satte 197 Euro, Stehplätze für deutlich weniger Geld gibt es aber auch. Allerdings dürfen seine Unterstützer maximal vier Karten kaufen, wie der Veranstalter erklärt.

Die Tickets für Stefans finalen Kampf lassen sich seine Anhänger wohl gerne einiges kosten. Denn einige Kategorien sind bereits nach wenigen Minuten restlos ausverkauft. Dass der Comedian tatsächlich Ernst macht und gegen Regina boxen wird, können einige seiner Fans immer noch kaum glauben. "Es gibt tatsächlich Tickets bei Eventim", schreibt beispielsweise ein User auf Instagram verwundert.

Seine Gegnerin Regina freut sich offenbar bereits total auf den Schlagabtausch mit dem 57-Jährigen. "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich habe am 14. September noch nichts Besseres vor. Wir haben einen Kampf. Herausforderung angenommen", machte sie im Netz deutlich. Die beiden hatten bereits 2001 und 2007 gegeneinander gekämpft. Bei Begegnung Nummer eins musste Stefan mächtig einstecken – die Boxerin brach ihm damals die Nase.

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich im März 2009 in Hamburg

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab im März 2007 in Köln

