Von wegen April, April? Stefan Raab kündigt Ticketverkauf an

Meint es Stefan Raab (57) tatsächlich ernst? Erst gestern meldete sich der gefeierte TV-Entertainer mit einem Video. Darin kündigte er an, dass er gegen niemand Geringeren als Regina Halmich (47) in den Ring steigen möchte. Jedoch stand gestern auch der 1. April auf dem Programm – wohl auch deswegen vermuteten viele seiner Fans hinter dieser Ankündigung einen Scherz. Doch möglicherweise will der ehemalige TV total-Moderator tatsächlich die Fäuste schwingen. Denn nun teasert Stefan mit einem Instagram-Post erneut sein Comeback an und schreibt dazu: "Der finale Kampf. 14. September. Tickets ab 15 Uhr bei Eventim". Steht der Fight also?

Während sich einige immer noch unsicher sind, ob Stefan es mit dem Kampf wirklich ernst meint, ist die Vielzahl seiner Unterstützer aber ganz aus dem Häuschen – egal ob Aprilscherz oder nicht. "Egal was es wird, es wird legendär", schwärmt beispielsweise Andrej Mangold (37) in den Kommentaren. Auch Danni Büchner (46) zeigt sich begeistert. Stefans Fans sind zudem davon überzeugt, dass er so oder so eine Rückkehr plant. "Wenn ich Stefan wieder im Fernsehen sehen darf, kann ich sogar Boxen gucken", meint ein User überschwänglich.

Sollte Stefan tatsächlich einen Boxkampf anstreben, stünde seine Gegnerin bereits fest. Denn Regina nahm seine Herausforderung bereits an. "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich habe am 14. September noch nichts Besseres vor. Wir haben einen Kampf. Herausforderung angenommen", erklärte sie auf Social Media.

Getty Images Stefan Raab, TV-Star

Getty Images Regina Halmich, ehemalige Profi-Boxerin

