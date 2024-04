Seltener Schnappschuss: Heidi Klum posiert mit Sohn Henry

Heidi Klum (50) führt ein Leben im Rampenlicht, ihre Kinder hielt sie da so gut es ging immer raus. Während ihre Tochter Leni Klum (19) nun in die Fußstapfen des Topmodels tritt, suchen ihre anderen drei Kids eher selten den Trubel der Öffentlichkeit. Jetzt teilt die 50-Jährige ein Video mit ihren Followern auf Instagram, in dem sie mit ihrem ältesten Sohn Henry (18) ein Mittagsessen mit atemberaubender Aussicht genießt. In dem Clip lächelt der 18-Jährige zufrieden in die Kamera. Aber damit nicht genug: Die vierfache Mutter postet noch ein weiteres Bild, auf dem das Mama-Sohn-Gespann eng umschlungen mit breitem Lächeln im Gesicht abgelichtet wurde.

Der 1,90 Meter große junge Mann trägt ein rosafarbenes Poloshirt, das er mit einer hellblauen Jogginghose kombiniert. Die Model-Ikone glänzt in einem goldfarbenen Top mit hohem Kragen, in lockerer Lederhose und schwarzen High Heels sowie einer flauschigen cremefarbenen Jacke, die elegant über ihre Schulter fällt. Als stimmige Accessoires hat sie sich für eine große Sonnenbrille auf der Nase und eine kleine schwarze Handtasche entschieden. Ihre drei anderen Kinder, Leni, Johan (17) und Lou (14), scheinen bei dem Ausflug nicht dabei gewesen zu sein.

Erst Anfang des Jahres zeigten sich ihre drei jüngsten Kinder erstmals in der Öffentlichkeit. Zur "The Book of Clearance"-Premiere erschien ihr Ex-Mann Seal (61) mit Kind und Kegel auf dem roten Teppich und sorgte damit für gleich zwei Premieren an einem Abend. Zuvor versteckten nämlich alle drei Kinder des einstigen Victoria's Secret-Engels auf allen Bildern und Videos, die ihre Mama veröffentlichte, ihre Gesichter. Entweder schauten sie bewusst nicht in die Kamera, verdeckten in Pandemiezeiten Mund und Nase mit Masken oder wussten sich anders zu helfen, um nicht erkannt zu werden.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Sohn Henry April 2024

Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023

