14 Monate alt: Molly-Mae Hagues Tochter läuft noch nicht

Molly-Mae Hague (24) gibt ein Update zu ihrer Tochter. Die kleine Bambi, die die UK-Love Island-Bekanntheit mit ihrem Verlobten Tommy Fury hat, ist im Januar ein Jahr alt geworden. Doch eigene Schritte kann sie noch nicht machen. "Sie kann noch nicht [laufen]! Ich denke, technisch gesehen bedeutet das, dass sie ein wenig zurückliegt", erklärt die Influencerin in einer Instagram-Fragerunde. Sie mache sich aber absolut keine Sorgen: "Jedes Baby ist anders. Das Baby meiner besten Freundin kann schon laufen, seit es neun Monate alt ist." Bambi habe mit ihren 14 Monaten noch nicht einen Schritt getan: "Es wird passieren, wenn es passiert."

Den ersten Geburtstag ihres Kindes feierten die 24-Jährige und ihr Partner ausgiebig und scheuten keine Kosten und Mühen. Neben zahlreichen Geschenken gab es Cupcakes, eine selbstgemachte Torte und eine große Party mit Bambi-Motto. Die Einjährige durfte sich über Luftballons und Deko, auf der ihr Gesicht abgebildet war, freuen. "Meine Einjährige. Alles Gute zum ersten Geburtstag für mein kleines Mädchen. Ich liebe dich jeden Tag mehr. Du bist so besonders, Bambi. Ich bin so stolz darauf, dich meine Tochter nennen zu dürfen", schwärmte Molly-Mae im Netz und teilte dazu ein paar Schnappschüsse der Geburtstagsparty.

Die Britin und ihr Partner hatten sich 2019 in der britischen Version von Love Island kennen und lieben gelernt. Mit ihm lebt Molly-Mae seit 2022 in einer Villa in Cheshire. Wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter ging der Boxer vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an – eine Hochzeit fand bisher noch nicht statt. Weitere Kinder sind bei den beiden aktuell nicht geplant. "Nein, danke, noch nicht, ich möchte erst einmal die Zeit mit meinem Mädchen genießen", stellte die Unternehmerin zuvor auf Instagram klar.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2023

