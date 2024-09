Süß: Harry Styles Schwester Gemma schwärmt von ihm als Onkel

Harry Styles (30) ist offenbar ein echter Goldschatz als Onkel! Das findet zumindest seine Schwester Gemma Styles. Die Neu-Mama, die im Februar mit ihrem Partner Michal Mlynowski eine Tochter auf der Welt begrüßen durfte, war vor wenigen Tagen zu Gast in der britischen Talkshow "Lorraine". Dabei interessierte es die Gastgeberin Lorraine Kelly natürlich brennend, wie sich denn Gemmas berühmter Bruder mit der Rolle als Onkel schlage. Die frischgebackene Mama bestätigte daraufhin, dass der "Watermelon Sugar"-Sänger "der beste Onkel der Welt" für ihre kleine Tochter sei.

Während Gemmas Audienz in der Show kam Lorraine auch auf die unglaubliche Berühmtheit der Geschwister zu sprechen. Die Talkmasterin lobte die beiden im gleichen Atemzug dafür, trotz Harrys überragender Musikkarriere und Gemmas Popularität in den sozialen Medien, "relativ normal" zu sein. "Wir denken gerne, dass wir normal sind, aber ich bin mir sicher, dass andere das anders sehen", gab die 33-Jährige daraufhin nur scherzend zu.

Jetzt, wo Harrys Schwester zum ersten Mal Mutter geworden ist, denkt der einstige One Direction-Star wohl auch langsam aber sicher an seine eigene Familienplanung. Seit rund einem Jahr geht der Sänger mit Taylor Russell (30) durchs Leben. Wie ein Insider vor einigen Monaten gegenüber Daily Mail ausplauderte, hat Harry bereits Zukunftspläne mit seiner Liebsten: "Er hat alles an Ruhm erlebt, was man sich nur wünschen kann. Er ist jetzt bereit für das nächste Kapitel. [...] Er möchte eine Familie mit ihr gründen und dies ist die nächste Phase seines Lebens."

Anzeige Anzeige

Instagram / annetwist Harry Styles und seine Familie, Weihnachten 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Russell, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige