Er ist Onkel: Harry Styles' Schwester ist Mama geworden!

Seine Familie darf sich über Zuwachs freuen! Harry Styles (30) zählt seit rund zehn Jahren zu den berühmtesten Sängern weltweit – über sein Privatleben ist jedoch nicht allzu viel bekannt. An Weihnachten hatte der Musiker ein Bild von seiner Familie geteilt, auf dem er zusammen mit seiner Schwester und seiner Mutter zu sehen ist. Jetzt gibt es tolle Neuigkeiten aus dem Leben des "As It Was"-Interpreten: Harrys Schwester ist heimlich Mutter geworden!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Gemma Styles ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit ihrem Partner und ihrem Kind zu sehen ist! "Hallo aus dem Mutterschaftsurlaub! Ich habe mir eine Auszeit genommen, um die sichere Ankunft unseres kleinen Mädchens zu gewährleisten, das von seiner ganzen Familie verehrt wird", verkündete sie überraschend ihrer Community. Wie Gemmas Tochter heißt oder wann sie das Licht der Welt erblickt hat, behält die frischgebackene Mutter vorerst für sich.

Ihr Bruder Harry hat sich zu den Babynews noch nicht geäußert. Der 30-Jährige scheint zurzeit mit seinem Liebesleben beschäftigt zu sein. Vor ein paar Wochen wurde noch gemunkelt, dass der Ex-One Direction-Star Single ist. Doch auf Paparazzi-Aufnahmen war Harry ziemlich vertraut mit seiner Flamme Taylor Russell (29) zu sehen.

Getty Images Gemma Styles

Instagram / gemmastyles Gemma Styles mit ihrem Partner und Baby

Getty Images Harry Styles, Sänger

