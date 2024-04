Drogen und Belästigung? Auch P. Diddys Sohn droht Anklage!

P. Diddy (54) muss sich aktuell so einigen schweren Vorwürfen stellen. Unter anderem wird gegen den Rapper, der mit bürgerlichem Namen Sean John Combs heißt, wegen des Verdachts auf Menschenhandel ermittelt. Nun gerät auch sein Sohn Christian Combs (25) ins Kreuzfeuer der Behörden. Wie aus Dokumenten, die theJasmineBRAND vorliegen, hervorgehen soll, drohe dem Promi-Spross eine Anklage wegen der sexuellen Belästigung einer Frau, die er zudem unter Drogen gesetzt haben soll. Die Klage sei zwar noch nicht offiziell eingereicht worden, der Anwalt Tyrone Blackburn bestehe aber darauf, dass sie in Arbeit sei.

Von den Ermittlungen gegen sie lassen sich P. Diddy und sein Sohnemann aber nicht die Laune verderben. Scheinbar sorglos feiert der New Yorker seinen 26. Geburtstag! Auf Instagram teilt der Sohn von Kim Porter (✝47) Eindrücke seiner Fete und macht mit kryptischen Zeilen auf sich aufmerksam. Auf einem Schnappschuss sitzt Christian in einem Auto. Dazu schreibt er: "Es ist der Tag. Weißt du, welcher Tag es ist? Es ist der Tag, an dem ich sage, dass es so ist."

Auch P. Diddy wolle sich trotz der zahlreichen Vorwürfe nicht aus der Reserve locken lassen. "Es ist eine stressige Situation für ihn, aber er behält die Ruhe", wollte ein Insider im Interview mit People wissen. Der Musiker wolle sämtlichen Dramen aus dem Weg gehen und sein Familienleben nicht davon beeinflussen lassen. Die Anschuldigungen gegen ihn waren bereits von seinem Team zurückgewiesen worden.

Getty Images Christian Combs, Sohn von P. Diddy

Getty Images P. Diddy, Musiker

