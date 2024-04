"Historisch": "Grey's Anatomy" bekommt noch eine 21. Staffel

Es ist kein Ende in Sicht! Seit knapp 20 Jahren begeistert Grey's Anatomy nun schon Fans auf der ganzen Welt. Erst vor wenigen Wochen feierten neue Folgen ihre Premiere auf zahlreichen Bildschirmen in den USA. Und die kamen offenbar so gut an, dass es nun noch mehr großartige Neuigkeiten rund um die beliebte Arztserie gibt: Es wird auch noch eine 21. Staffel geben! "Die Liebe und Loyalität der 'Grey's Anatomy'-Fans haben uns zu einer historischen 21. Staffel getrieben und ich könnte darüber nicht dankbarer sein", verkündet Serienschöpferin Shonda Rhimes (54) in einem Statement, welches The Wrap vorliegt.

Was ist das Geheimnis des Dramas, dass es nach so vielen Episoden noch immer so viel zu erzählen gibt? "Meg Marinis Geschichtserzählung ist ein Geschenk, welches die Serie lebhaft und fesselnd hält. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie sich für die nächste Staffel ausdenkt", erzählt Shonda weiter. Die Showrunnerin ersetzte in der aktuellen Staffel Krista Vernoff (52). Offenbar mit Erfolg – die Premiere der 20. Staffel erzielte eine so hohe Einschaltquote wie seit Februar 2023 nicht mehr.

Für die Jubiläumsstaffel durften sich die Fans zudem über einige altbekannte Gesichter freuen! Jessica Capshaw (47) schlüpfte für diesen Anlass noch einmal in die Rolle der Kinderchirurgin Arizona Robbins. Aber auch Alex Landi warf sich noch einmal den Arztkittel für das Drama über.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealjamespickens Chandra Wilson, Kate Walsh, James Pickens Jr. und T. R. Knight am "Grey's Anatomy"-Set

Anzeige Anzeige

Instagram / alexlandi7 Alex Landi am Set der 20. Staffel "Grey's Anatomy"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch über eine weitere Staffel? Ja, ich kann es kaum erwarten! Nein, ich finde, die Geschichte ist allmählich auserzählt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de