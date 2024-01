Erstes "Grey's Anatomy"-Comeback: Alex Landi kommt zurück

Fans dürfen sich auf ein vertrauteres Gesicht freuen. In den Staffeln 15 bis 18 hatte Alex Landi den ersten homosexuellen Arzt bei "Grey's Anatomy" gespielt. Bei den Fans hatte er sich großer Beliebtheit erfreut. Nachdem sein Charakter Dr. Nico Kim und dessen Partner Levi Schmidt (Jake Borelli, 32) ihre Beziehung beendet hatten, war aber auch für den Darsteller Schluss. Er stieg aus. Doch in der Jubiläumsstaffel dürfen die Zuschauer sich jetzt auf Alex' Comeback freuen.

Das teasert der US-Amerikaner selbst bei Instagram an. Er postet ein Selfie von sich in seiner Chirurgenkleidung und mit dem Klinikausweis am Kragen. Dazu schreibt er in Großbuchstaben: "Season 20!" Die Fans sind außer sich vor Begeisterung. "Wir sehen besser mehr Dialoge und Screentime von Nico", schreibt ein User aufgeregt und ein anderer freut sich: "Oh mein Gott, ja, du bist zurück! Staffel 19 war nicht das Gleiche ohne dich!" Viele freuen sich aber auch über den Post selbst, denn das "Grey's Anatomy"-Selfie ist Alex' erster Beitrag seit über einem Jahr.

Alex ist außerdem einer von 15 Stars der Serie, die ein Comeback feiern werden. Unter anderem verriet ein erster Teaser bereits, dass auch die einstige Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (54) wieder auftreten wird. Nachdem die Schauspielerin in der vergangenen Staffel eigentlich ihren Abschied gefeiert hatte, wird sie nun in einer kleinen Nebenrolle auftreten.

Anzeige

Instagram / realcarmack "Grey's Anatomy"-Darsteller Chris Carmack, Ant Hill und Alex Landi

Anzeige

Getty Images Alex Landi, "Grey's Anatomy"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de