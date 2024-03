Megan Fox bestätigt: MGK und sie haben ihre Verlobung gelöst

Was ist bei Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) los? Seit Monaten wird über den Beziehungsstatus der beiden gemunkelt. Im "Call Her Daddy"-Podcast bezieht die Schauspielerin nun Stellung und bestätigt: Zu einem Zeitpunkt im vergangenen Jahr haben sie und der Musiker ihre Verlobung gelöst! Sie wolle und könne nicht viel zu ihrer Beziehung sagen, da das etwas Privates sei. Auch ob sie noch immer ein Paar sind, lässt sie nicht durchblicken. Die Dreifachmama erklärt lediglich, dass der Rocker ihre "Zwillingsseele" sei: "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein."

Die 37-Jährige möchte zwar keine näheren Details zu der Situation preisgeben, dafür aber ein Insider. Dieser verrät, dass Megan und MGK momentan getrennt leben! Die "Transformers"-Darstellerin wohne mit ihren Kids in Malibu, während ihr Partner in einem Haus in Encino lebe. "Sie haben diese Vereinbarung getroffen, um einander etwas Freiraum zu geben, während sie noch zusammen sind", schildert die Quelle gegenüber Us Weekly und fügt hinzu: "[Sie] befinden sich gerade an einem Tiefpunkt. Es ändert sich jeden Tag."

Ein weiterer Informant will wissen, dass sich das Paar öfter in die Haare kriegt. "Es ist immer das Gleiche. Sie hatten wieder eine heftige Auseinandersetzung!", gab er gegenüber People preis. Offenbar soll es bei ihren Streitigkeiten vor allem um einen Punkt gehen: "Sie haben große Vertrauensprobleme in ihrer Beziehung. Es ist schwer, aber sie versuchen immer noch, daran zu arbeiten." Dass sie trotzdem noch viel Zeit miteinander verbringen, zeigt ihr vergangener Urlaub. Erst vor wenigen Wochen verbrachten Megan und MGK ein paar romantische Tage in Mexiko.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

