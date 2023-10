"Kackendreist": Michelle Monballijn wegen Affäre fassungslos

Michelle Monballijn kann nicht fassen, was passiert ist. Nachdem die Ehe der Schauspielerin mit Mike Cees bereits zu kriseln begonnen hatte, war die Stimmung endgültig gekippt, als der Realitystar eine Affäre mit Arielle Rippegather (33) gehabt hatte. Vor wenigen Tagen machte Michelle dann das endgültige Liebes-Aus bekannt. Eine Trennung sei nicht mehr abwendbar gewesen. Über das, was Mike und Arielle taten, ist sie heute noch sprachlos.

In ihrer Instagram-Story wettert Michelle jetzt heftig gegen ihren Ex und seinen Flirt. "Wenn du dich auf einen verheirateten Mann einlässt, dann spielst du mit dem Feuer. Das kann passieren, ja. Aber wenn du die Ehefrau kennst und mit ihr telefonisch in Kontakt stehst – dann ist das absolut abgebrüht", schimpft die Blondine. Sie habe sich die Details über die Romanze der beiden gar nicht angesehen, aber Freundinnen haben sie "schockiert, wütend und weinend" angerufen und es ihr erzählt. Michelle ist fassungslos: "Beide sind einfach kackendreist!"

Nachdem Arielle im TV erzählt hatte, dass sie nicht nur eine Affäre mit Mike hatte, sondern richtig in ihn verliebt gewesen war, meldete sich auch der ehemalige Temptation Island-Verführer zu Wort. "Reality-Leute sind relativ durchschaubar, sie nutzen alles für Reichweite. Egal, was es ist", ärgerte er sich auf YouTube. Weder er noch Michelle äußerten jemals "ein böses Wort" über die beiden. Seine Frau habe Klasse und sage niemals etwas Schlechtes über andere.

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Realitystar

privat Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn

