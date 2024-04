Patrick Mahomes' Vater wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt

Der Vater von Patrick Mahomes (28) muss vor Gericht! Anfang Februar wurde der Vater des Footballstars wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Wie TMZ berichtet, hat die texanische Staatsanwaltschaft ihn nun offiziell angeklagt. Im Falle einer Verurteilung drohen Patrick Mahomes Sr. bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Dollar [9229,20 Euro]. Patrick Mahomes Sr. soll im Laufe einer routinemäßigen Verkehrskontrolle Anzeichen einer Beeinträchtigung gezeigt haben. Damals soll er gegenüber den Beamten zugegeben haben, in einer Bar einige Biere getrunken zu haben, bevor er sich hinter das Steuer gesetzt habe.

Wie Us Weekly berichtete, soll sich der Sportler kurz nach der Verhaftung seines Vaters zu dem Vorfall geäußert haben. "Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er macht sich gut, egal wie die Situation ist", erklärte Patrick bei der Super Bowl Opening Night im Allegiant Stadium in Las Vegas. Dennoch wolle er "zu diesem Zeitpunkt wirklich" nicht mehr zu dem Vorfall sagen: "Es ist eine Familienangelegenheit, also werde ich es für mich behalten."

Doch nicht nur sein Vater bereitet dem Footballer derzeit Sorgen – auch sein Bruder Jackson sorgte im vergangenen Jahr für unschöne Schlagzeilen: Damals wurde ihm vorgeworfen, eine Restaurantbesitzerin und deren Angestellte belästigt zu haben. Anfang März dieses Jahres bekannte er sich schuldig, wie der Anwalt des 23-Jährigen gegenüber People bestätigte: "Jackson bekannte sich zu einer einfachen Körperverletzung und erhielt sechs Monate unbeaufsichtigte Bewährung."

Getty Images Patrick Mahomes Senior bei einem NFL-Spiel im Januar 2020

Instagram / jacksonmahomes Patrick und Jackson Mahomes nach dem Super Bowl 2024

