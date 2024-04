Prügelei und Co.: So skandalös war Stefan Raabs TV-Karriere!

Jahrzehntelang stand Stefan Raab (57) vor der Kamera, bis er sich 2015 weitestgehend aus dem Fernsehgeschäft zurückzog. Während seiner TV-Karriere sorgte der Entertainer immer wieder für Lacher bei seinen Fans – aber auch einige negative Schlagzeilen hat Stefan zu verzeichnen. So erlaubte er sich einige Scherze auf Kosten von Moses P. (53), bis es dem Rapper schließlich zu viel wurde: Während der Echo-Verleihung im Jahr 1997 kam es zur Auseinandersetzung, bei der Moses ihm mit einer Kopfnuss das Nasenbein brach. Das ließ Stefan aber nicht auf sich sitzen: Er verklagte den heute 53-Jährigen und kassierte dabei ordentlich ab! Moses musste insgesamt 50.000 Deutsche Mark Strafe zahlen, 10.000 davon gingen an seinen Widersacher.

Sieben Jahre später stand Stefan erneut vor Gericht: Nachdem er sich öffentlich über den Nachnamen des Models Lisa Loch (38) lustig gemacht hatte, verklagte es den ehemaligen tv total-Protagonisten und die Produktionsgesellschaft hinter ihm. Lisa gewann den Prozess, wobei ihr 70.000 Euro Schadensersatz zugesprochen wurden. Doch auch Dieter Bohlen (70) hatte Stefan auf dem Kieker: Der ehemalige Viva-Moderator nutzte Audioaufnahmen des Pop-Titans und startete mit diesen den ein oder anderen Telefonstreich.

Aber auch aktuell sorgt der Produzent mal wieder für ordentlich Schlagzeilen. Vor wenigen Tagen kündigte der 57-Jährige ein TV-Comeback der anderen Art an: Was für viele erst wie ein Aprilscherz klang, entpuppte sich als Wahrheit – Stefan wird am 14. September mit der Profiboxerin Regina Halmich (47) im Ring stehen und gegen sie kämpfen! Die beiden lieferten sich bereits 2001 und 2007 zwei Kämpfe.

Getty Images Stefan Raab im Mai 2011 in Düsseldorf

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich im März 2009 in Hamburg

