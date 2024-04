52 Jahre: Comedystar Bastian Pastewka feiert Geburtstag!

Bastian Pastewka darf heute 52 Kerzen auspusten. Der Komiker ist aus der deutschen Fernsehwelt wohl kaum wegzudenken. Mit seinem Humor konnte er die Herzen seiner Fans im TV und auf der Bühne erobern. Den Weg auf die Bildschirme fand er in den 90er Jahren durch seine Auftritte in der Sketch-Comedy-Sendung "Die Wochenshow". Es folgten eigene Produktionen wie die langjährige Serie "Pastewka" oder die "Der Wixxer"-Filme – und der Erfolg zahlte sich aus! Den deutschen Comedypreis nahm er gleich mehrfach mit nach Hause, aber auch den Deutschen Fernsehpreis und die Goldene Kamera darf er sein Eigen nennen. Neben der Schauspielerei ist Bastian auch als Synchronsprecher tätig. Zu seinen wohl bekanntesten Rollen gehört die Giraffe Melman aus der Animationsfilmreihe "Madagascar".

Zuletzt durften Fans Bastian bei LOL: Last One Laughing sehen. Nachdem er selbst teilgenommen und zusammen mit Max Giermann (48) und Tahnee (32) sogar gewonnen hatte, kehrte er in der vierten Staffel zurück – und sorgte mit Anke Engelke (58) an seiner Seite für einen fast schon legendären Moment. Völlig unerwartet brachten die beiden als Volksmusik-Duo "Jenny und Mel" die Teilnehmer an ihre Grenzen. Gleich zweimal quälten sie die Kandidaten mit ihren Songs. Der Titel "Shoo Shoo Shoo Sha Sha Sha" wurde zum viralen Hit. Einige User plädierten sogar darauf, Bastian und Anke damit zum Eurovision Song Contest zu schicken.

Sein Privatleben hält Bastian größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist lediglich, dass er 2004 seine Frau Heidrun Buchmaier heiratete. Gemeinsam lebt das Paar sowohl in Berlin als auch in Köln. Seine Gattin ist ebenfalls in der Unterhaltungsbranche tätig, allerdings anders als der gebürtige Bochumer selbst: Sie ist Geschäftsführerin einer Künstleragentur, die unter anderem Kollegen wie Chris Tall (32) unter Vertrag hat. Kinder haben die beiden wohl nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bastian Pastewka und Anke Engelke

Anzeige Anzeige

Getty Images Bastian Pastewka (r.) und seine Frau Heidrun Buchmaier in Berlin 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr Fans von Bastian? Ja, ich liebe ihn! Nee, ich finde ihn nicht so lustig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de