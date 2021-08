Wird Shirin David (26) in der kommenden Sendung schon wieder abgelöst? Am Dienstagabend führte die Rapperin durch "Wer stiehlt mir die Show?". In etlichen Spielen haben Joko Winterscheidt (42), Bastian Pastewka (49), Teddy Teclebrhan und ein Zuschauerkandidat um die Moderation der nächsten Show gekämpft. Doch hat sich dieses Kämpfen überhaupt gelohnt? Tatsächlich! Joko wird kommenden Dienstag "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren!

Bereits ziemlich am Anfang der Show musste Teddy das Studio verlassen – er hatte die wenigstens Punkte. Doch auch Komiker Bastian konnte sich nicht lange halten: Der 49-Jährige musste sich mit insgesamt 23 Punkten geschlagen geben. Ins große Finale – und damit in den Kampf um die nächste Show – zog letztendlich Joko ein. Dieser konnte sich dann gegen Shirin durchsetzen! Auch dieses Mal hatte der Zuschauerkandidat keine Chance.

Für die 26-Jährige war diese Show eine ganz besondere: Shirin moderierte die gesamte "Wer stiehlt mir die Show?"-Folge mit einem kleinen Handicap, sie hatte sich vor der Sendung nämlich den Knöchel verknackst. Erst nach der Folge war klar, dass sich die "Gib ihm"-Interpretin den Knöchel sogar gebrochen hatte.

ProSieben / Claudius Pflug Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

ProSieben / Max Beutler Bastian Pastewka, Shirin David und Teddy Teclebrhan bei "Wer stiehlt mir die Show?"

ProSieben / Claudius Pflug Joko Winterscheidt (r.) und seine Gäste bei "Wer stiehlt mir die Show?"

