Gibt es nächstes Mal einen neuen Wer stiehlt mir die Show?-Moderator? Vergangene Woche gelang es Bastian Pastewka tatsächlich, Joko Winterscheidt (42) die Sendung unter der Nase weg zu klauen – doch hat der Comedian das auch ein zweites Mal geschafft? Zumindest machte ihm heute Joko keine Konkurrenz, er schied nämlich bereits kurz vor dem Finale aus. Stattdessen entschied es sich zwischen Shirin David (26) und Bastian, wer kommenden Dienstag durch das ProSieben-Format führen darf...

"Ich war noch nie so nah dran, es wäre jetzt ein Bums, wenn ich es jetzt noch verlieren würde", zeigte sich die Rapperin kampfbereit, als sie in die Finalrunde gegen den Komiker startete. Hier mussten die beiden ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen – und nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen holte sich Shirin tatsächlich den Sieg. "Oh, mein Gott", freute sich die Blondine, die von Anfang an die Show dominiert hatte. Damit darf sie nächsten Dienstag zum ersten Mal "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren.

Bastian zeigte sich nach ihrem Sieg als fairer Verlierer – und gratulierte der "Gib Ihm"-Interpretin zu ihrem Triumph. Auch der zum zweiten Mal in Folge geschlagene Joko kam nochmals auf die Bühne und umarmte die überglückliche Gewinnerin.

Bastian Pastewka in "Wer stiehlt mi die Show?" 2021

Bastian Pastewka, Shirin David und Teddy Teclebrhan bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

