Kristin Cavallari kann sich Kinder mit Mark Estes vorstellen

Kristin Cavallari (37) und Mark Estes machten ihre Beziehung erst im Februar öffentlich – jetzt scheinen sie aber im Eiltempo über den nächsten Schritt nachzudenken. Die Designerin spricht in der neuesten Episode ihres Podcasts "Let's Be Honest" über das Thema Kinder. "Ich denke zwar noch nicht aktiv darüber nach, aber sagen wir mal so: Er möchte einmal Kinder haben. Sollte er wirklich der Eine für mich sein, würde ich noch mal ein Kind bekommen", sagt sie offen. Die Beziehung sei bereits sehr ernst, klärt sie im Gespräch weiter auf.

Steht also bald Familiennachwuchs an? Der Realitystar hat bereits drei Kinder mit Ex-Mann Jay Cutler (40): die zwei Söhne Camden und Jaxon und Tochter Saylor. "Ich habe schon mit meinen Kindern gesprochen und alle haben gesagt: 'Ja, mach das'", legt sie dar. Die drei seien zudem mittlerweile alt genug, um ihr helfen zu können, meint die TV-Bekanntheit. Ein Geschwisterchen wäre in der Familie willkommen und weiterem Nachwuchs von Kristin und Mark stünde damit nichts im Wege.

Das Paar traf erstmals in Kristins Podcast aufeinander, nachdem der TikToker die TV-Bekanntheit via Instagram angeschrieben hatte. Aus einem kleinen Flirt wurde bald mehr und die beiden machten ihre Beziehung Ende Februar auf Social Media öffentlich. Mark sprach im Interview mit Page Six über das erste offizielle Date am 13. Februar. "Es war großartig und die Chemie war sofort da", erinnerte er sich. Kristin kam ebenfalls kaum aus dem Schwärmen heraus, als sie in einer Folge ihres Podcasts "Let's Be Honest" an den Tag erinnerte. "Er kam, brachte mir Blumen, holte mich ab, wir gingen zum Abendessen, es war sehr süß", führte sie hier aus.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihren Kids, 2020

TikTok / markestes001 Kristin Cavallari und ihr Freund Mark Este

