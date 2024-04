Meri Brown teilt emotionale Erinnerungen an Garrison (†25)

Meri Brown (53) wurde von ihren Gefühlen überwältigt. Vor wenigen Wochen wurde der Sohn der Alle meine Frauen-Stars Janelle (54) und Kody Brown (55) tot aufgefunden. Seitdem befinden sich Robert Garrison Browns (25) Liebsten in tiefer Trauer. Auch Meri kann das Ableben ihres Ex-Stiefsohns kaum fassen. "Ich bin beim Scrollen auf meinem Handy auf ein altes Foto von mir und Garrison aus dem Jahr 2018 gestoßen", schreibt der Realitystar auf Instagram. Dazu fügt sie den genannten Schnappschuss an. Darauf lächelt sie mit dem damaligen Teenager unbeschwert in die Kamera.

Der überraschende Fund habe einige Emotionen in Meri ausgelöst. "Als ich es gesehen habe, hat es mich zu Tränen gerührt. Ein Testament der Liebe, die ich für ihn empfinde, den Schmerz seines Verlustes", fährt sie offen fort. Es erinnere sie daran, dass Trauer in unerwarteten Wellen zuschlage und es nur die Erinnerungen an gemeinsame Momente mit ihm seien, die ihr von ihm bleiben. "Es sind jetzt vier Wochen ohne ihn vergangen", fügt die 53-Jährige noch hinzu. Sie wolle die Erinnerungen an ihn für immer in Ehren halten.

Unter anderem Garrisons Bruder Hunter Brown meldete sich bereits mit rührenden Zeilen zu Wort. "Ich habe keine Trauerrede oder eine lange Überschrift, die ihr lesen könnt. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich Garrison liebe und er immer ein großer Teil meines Lebens war und sein wird. Ich werde für immer daran arbeiten, jeden Moment, ob groß oder klein, mit meinen Lieben zu genießen. Ich möchte euch ermutigen, das Gleiche zu tun", ließ er im Netz verlauten und teilte zudem eine ganze Strecke an gemeinsamen Bildern mit seinem verstorbenen Familienmitglied.

Robert Garrison Brown, Sohn von Janelle Brown

Hunter Brown auf einer Trauerfeier für Robert Garrison Brown

